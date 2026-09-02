Русия тайно помага на Иран да разработи супер мощна свръхзвукова ракета

Става дума за секретна програма, започнала още през 2023 г.

Русия тайно е помогнала на Иран да разработи технология за свръхзвукова крилата ракета, която потенциално може да се превърне в нова заплаха за американския военноморски флот в Близкия изток. Това съобщава „Файненшъл таймс", позовавайки се на изтекла руска кореспонденция, документи за пътувания и анализ на военни патенти.

Става дума за секретна програма с кодово име C430L, започнала през 2023 г. В нея са били привлечени едни от най-опитните руски специалисти по ракетни технологии. Основната цел е разработването на правоточен реактивен двигател, който би позволил на крилата ракета да поддържа скорост няколко пъти по-висока от тази на звука.

Именно съчетанието между огромна скорост и полет на ниска височина прави подобно оръжие особено трудно за откриване и прехващане

То съкращава значително времето, с което разполагат системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, за да реагират на приближаваща цел.

За Иран технологията има особено стратегическо значение заради близостта му до Персийския залив, където са разположени американски военни сили и кораби на съюзници на Вашингтон. Иран вече е разработил и изпитал собствен правоточен реактивен двигател, но засега няма доказателства, че свръхзвукова крилата ракета, създадена с руска помощ, е станала част от въоръжението на страната, пише iranintl.com.

Според „Файненшъл таймс" програмата е организирана от руския държавен оръжеен износител „Рособоронекспорт" съвместно с НПО „Машиностроение" – един от водещите руски производители на ракетни системи.

Компанията е под санкции на САЩ от 2014 г.

Изтекли документи показват, че руски официални лица и инженери са посещавали Иран многократно още преди официалното подписване на договора с иранското Министерство на отбраната през ноември 2023 г. Сред тях е бил Александър Дергачев, тогава заместник-ръководител на „Машиностроение" и главен конструктор на ракетни системи с морско базиране.

Друг ключов участник е Александър Чебаков, ръководител на отдела за проектиране на реактивни двигатели, който е посетил Техеран три пъти през 2023 г. Според руски патенти той е специалист по свръхзвукови реактивни двигатели за крилати ракети.

До 2025 г. руските специалисти са получили значително количество техническа информация от Иран за правоточния реактивен двигател. Те са анализирали резултатите от ирански летателни изпитания и са изпратили на Техеран подробни въпроси за горивната система, стабилността на горенето, въздухозаборника и дюзата на двигателя.

През април 2025 г. „Рособоронекспорт" дори е предложил да изпрати около 20 руски специалисти в Иран за технически консултации в рамките на програмата C430L. Сътрудничеството продължава и през 2026 г.

Според информацията на изданието

руско-иранското сътрудничество по проекта е продължило дори по време на войната между Иран, САЩ и Израел.

Работата по C430L е продължила и през 2026 г., като руската страна е подготвяла технически доклади, а представители на двете държави са обсъждали следващия етап от проекта.

През юни 2026 г. „Рособоронекспорт" е изпратил писмо, с което са били съгласувани подробности за по-нататъшната работа. Все още обаче няма яснота дали тази нова фаза действително е започнала. Кремъл, „Рособоронекспорт" и НПО „Машиностроение" не са отговорили на запитванията на „Файненшъл таймс" за коментар по разследването.

Развитието на проекта е поредният знак за задълбочаването на военното сътрудничество между Москва и Техеран. През последните години Иран доставя на Русия дронове „Шахед" и помага за организирането на производството им на руска територия. Според западни и украински представители Москва от своя страна е подпомагала Техеран с различни технологии и разузнавателна информация.

Руският президент Владимир Путин също заяви пред иранския президент Масуд Пезешкиан, че Москва се опитва да предостави на Техеран необходимата помощ по време на войната със Съединените щати, но не уточни какъв точно е характерът на тази помощ.

Ако проектът C430L достигне до създаването на действаща свръхзвукова крилата ракета, това би дало на Иран нова военна възможност срещу кораби на САЩ и техните съюзници в региона. Засега обаче данните сочат, че програмата все още е в етап на разработване и няма доказателства, че подобно оръжие вече е влязло в бойно дежурство.