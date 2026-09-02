Почина френският режисьор Жан-Пол Рапно

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Френският режисьор Жан-Пол Рапно, сред чиито най-известни филми е изключително популярният във Франция и в чужбина „Сирано дьо Бержерак" (1990), е починал на 94-годишна възраст, предаде АФП.

За кончината на баща си снощи в Париж е съобщил днес един от синовете му.

Жан-Пол Рапно - един от ветераните на френското кино, е снимал с най-големите звезди на Франция - от Ив Монтан („Дивачката") до Катрин Деньов („Животът на замъка"). Рапно е работил също с актьори като Жерар Депардийо, Жан-Пол Белмондо и Изабел Аджани, пише БТА.

Най-голям успех този самоук творец постига, пренасяйки на големия екран приключенията на Сирано дьо Бержерак, базирани на прочутата пиеса на Едмон Ростан, написана през 19-и век.

Съавтор на сценария е френският писател Жан-Клод Кариер, а главната роля изпълнява Жерар Депардийо. „Сирано дьо Бержерак" печели десет награди „Сезар" през 1991 г., включително за най-добър филм, а Жан-Пол Рапно получава отличието за най-добър режисьор.

„Не можехме да се задоволим само с това просто да екранизираме пиесата. Истинското предизвикателство на филма е, че героите в него говорят в стихове", обясняваше навремето Рапно.

„Сирано дьо Бержерак" получава и пет номинации за наградите „Оскар".

Известен със своя перфекционизъм, Жан-Пол Рапно избира проектите си внимателно, без да се страхува да изчака дълги години между всеки филм.

„Аз не съм като ябълково дърво, което дава плодове всяка есен. Моят ритъм е по-скоро един филм на всеки пет или шест години. Не виждам защо проектите трябва да се редуват един след друг. Освен, разбира се, ако имам нужда от пари", каза той пред седмичника „Пари мач" през 2015 г.

Роден на 8 април 1932 г. в многодетно семейство, Жан-Пол Рапно прекъсва следването си по право, за да се посвети на киното, като в началото е асистент на Луи Мал. Рапно е съавтор на сценария на филма "Зази в метрото", режисиран от Мал.

Първите си стъпки като режисьор Жан-Пол Рапно прави през 1966 г. с филма „Животът на замъка", в който Катрин Деньов играе измъчвана от скука съпруга, партнирайки си с Филип Ноаре.

Макар режисьорският му дебют да съвпада с разцвета на „Новата вълна", Рапно винаги се е дистанцирал от това движение, което революционизира френското кино през 50-те и 60-те години на миналия век. „С изключение на „До последен дъх" и „Хирошима, моята любов", нито един от филмите на „Новата вълна" не ми харесваше наистина", казва той.

Като привърженик на киното, което е едновременно популярно и изискващо, Жан-Пол Рапно постига поредица от успехи.

През 1995 г. той се изправя пред още едно предизвикателство, като екранизира „Хусар на покрива" с Оливие Мартинес и Жулиет Бинош, по романа на Жан Жионо, считан за труден за адаптиране.

Последният му филм, драматичната комедия „Семейства" ( Belles Familles) от 2015 г., е с участието на Матийо Амалрик, Карин Виар, Марин Вакт, Джема Чан и други.

През 2025 г. Жан-Пол Рапно публикува мемоарите си Vive allure, в които проличава неговият уникален подход към професията на режисьора. „Когато един филм приключи, аз съм като корабокрушенец на плажа, чакам следващото пътуване", казваше той.