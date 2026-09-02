Фон дер Лайен за атаката в Лайпциг: Нападение, извършено от руски агенти в ЕС

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Можело е да се стигне до жертви

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Това беше нападение с използване на военни материали, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз", каза пред журналисти в Брюксел Фон дер Лайен. Тя добави, че е можело да се стигне до жертви, ако атаката е била успешна.

"Европа и НАТО не само ще продължат натиска върху Русия. Ние ще го засилим и няма да спрем дотук", даде да се разбере председателката на Европейската комисия.

Фон дер Лайен отбеляза, че инцидентът е част от "по-широка поредица от все по-опасни инциденти".

"Европейците са изправени пред горчивата истина, че това е новото нормално. Трябва да увеличим натиска", посочи тя, цитирана от БТА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се присъедини към коментарите на Фон дер Лайен, като, от своя страна, заяви, че Русия става "все по-безразсъдна".

От българското министерство на външните работи заявиха, че страната ни изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, но не спомена изрично Русия в позицията си.

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви днес, че официално България няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне не, докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски.

Във вторник Германия официално обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви.

Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.