US военни шефове: Пийт Хегсет саботира войната с Иран, като се прави на боец

Миналата година Хегсет събра висши генерали и ги обвини, че били превърнали US армията в "група пичове в рокли"

САЩ са във война с Иран, а вътрешните битки в Пентагона разклащат американската армия. Оставката на министъра на сухопътните войски Дан Дрискол постави под въпрос способността на армията да се модернизира и да се адаптира към бойното поле, докато според високопоставени военни началници министърът на отбраната Пийт Хегсет блокира тези усилия и отстранява генерали, които ги ръководят, пише CNN.

Според тях министърът на отбраната Пийт Хегсет вреди на усилията на американската армия да се адаптира към съвременното бойно поле, тъй като се концентрира върху културни войни и върху това как сам да се представи като „американския боец".

При подаването на оставката си Дрискол е повдигнал „опасения пред администрацията относно трансформацията и готовността на армията, както и относно блокирането на тези усилия от страна на Хегсет, по-специално чрез уволнението на генералите, които отговаряха за тях", заяви източник, запознат със ситуацията.

Дрискол обяви във вторник вечерта, че сряда ще бъде „последният му пълен работен ден" на поста. Няколко източници потвърдиха опасенията, изразени от него, че Хегсет вреди на усилията на армията да се модернизира и да се адаптира към бойното поле на XXI век, където войната с дронове придобива все по-голямо значение, като уволнява или отстранява лидери, които са ръководили тези процеси.

„От решаващо значение е да имаш ключови лидери, които разбират технологиите и имат необходимия подход, за да работят с индустрията и да превърнат тези технологии във военни способности", заяви бивш високопоставен представител на армията. „Когато уволняваш тези хора по произволни причини, това създава объркване ...

Армията на САЩ в момента преминава през период на сериозни сътресения", добави той

Високопоставени американски военни служители са признали неофициално, че по време на мандата на Хегсет са били подложени на политически натиск – особено когато той е поставял на преден план теми от културните войни. Те са изразили и тревога от последните му опити да уволнява или отстранява военни и цивилни ръководители.

Представител на американската отбрана в Европа заяви, че въпреки че Хегсет е говорил за технологични реформи и дори по-рано е публикувал насоки за безпилотните системи, на практика той и ръководството на Пентагона изглеждат по-фокусирани върху културни въпроси, отколкото върху модернизацията.

„Има противоречие, защото да, той публикува меморандум, в който казва, че това е важно, но... говори за мускули, „пичове в рокли", тестостерон", заяви представителят. „Не виждаме промяна на това ниво", категоричен бе той.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел определи като „пълна измислица" твърдението, че Хегсет не се е фокусирал върху модернизацията, и заяви, че „цялото министерство е обединено" зад неговата визия.

„Министър Хегсет е трансформиращ лидер за Министерството на войната и по указание на президента Тръмп постави началото на нова ера на „Мир чрез сила". Стандартите и заслугите отново са на първо място, арсеналът ни е по-силен от всякога, а моралът и набирането на нови кадри във всички видове въоръжени сили са на рекордно високи нива. Министър Хегсет съкрати бюрокрацията, освободи иновациите и изпълни ангажиментите си към бойците на всяка крачка", заяви Парнел.

Дрискол заяви във вторник вечерта в публикация в X, че за него е било „чест на живота" да служи при президента Доналд Тръмп и Хегсет, и че армията „не би могла да постигне напредъка, който постигна, без подкрепата на министър Хегсет".

В момента американската армия разполага с петима действащи четиризвездни генерали. Още в началото на мандата си Хегсет заяви, че възнамерява да намали броя на четиризвездните генерали и адмирали – идея, която и преди е получавала подкрепа. Според източници и експерти обаче последните уволнения не изглеждат част от по-широка стратегия.

След оставката на Дрискол армията скоро ще остане без официално утвърден началник на генералния щаб и без утвърден министър на сухопътните войски

Това поражда опасения за бъдещето на въоръжения вид в момент, когато войната с Иран продължава, а пред армията остават сериозни предизвикателства, свързани с модернизацията.

Мандатът на Хегсет до голяма степен е белязан от агресивната му позиция по социални въпроси и теми от т.нар. културна война. Сред първите му стъпки като министър беше да предложи преименуването на Министерството на отбраната на Министерство на войната, както и да бъдат върнати имената на някои армейски бази, свързвани с Конфедерацията, макар и като бъдат кръстени на други личности със същите имена.

През октомври миналата година Хегсет събра висшите генерали и старшите сержанти на американската армия и ги разкритикува остро за стандартите за физическа подготовка, брадите и превръщането на армията в "група пичове в рокли".

Оттогава той многократно се връща към същите тези изказвания. През август, по време на реч пред Коалицията на страните от Америка за борба с картелите в Панама, Хегсет разкритикува администрацията на Джо Байдън за това, че е насърчавала „приоритети като въпросите, свързани с пола, жените, мира и сигурността, или климатичните промени и многообразието – пичове в рокли".

„Никакво повече DEI, никакви повече пичове в рокли, никакво повече социално инженерство"

, заяви той през януари по време на официално посещение в компанията Rocket Lab в Калифорния.

Миналия месец Хегсет дори участва в предизборна кампания в подкрепа на конгресмена Зак Нън на щатския панаир в Айова, където заяви, че Пентагонът „възстановява воинския дух".

„В Министерството на войната провеждаме обучение, а не...", каза Хегсет, използвайки обиден трансфобски термин.

Източници посочиха като особено тревожни уволненията или принудителното отстраняване на началника на генералния щаб на армията генерал Ранди Джордж, бившия командващ на американските сухопътни сили в Европа и Африка генерал Кристофър Донаху и бившия командир на Командването за трансформация и обучение на армията генерал Дейвид Ходн, предвид ролята им в подготовката на армията за бъдещето.

В Европа Донаху работеше усилено, за да извлече уроци от украинците относно войната с дронове и най-добрия начин за оборудване на американските войници с евтини, но смъртоносни технологии за противодействие на атаките от типа на тези, които Иран извършва в Близкия изток през последните няколко месеца. Бившият командир на специалните части Delta Force беше считан за един от най-перспективните генерали в американската армия.

Ходн, широко уважаван армейски рейнджър, ръководеше Командването за трансформация и обучение на армията в Остин, Тексас. През март той заяви пред представители на отбранителната индустрия и армията, че командването ще „въвежда иновации с чувство за неотложност", за да се справи със заплахи като Китай, Русия и Иран.

Донаху проведе церемония по случай пенсионирането си миналата седмица, няколко месеца след като напусна командването в Европа, без Хегсет да му възложи нова длъжност. Ходн беше уволнен през април заедно с Джордж, без да бъде дадено публично обяснение.

„Отстранявате трима от най-опитните бойни командири на едно поколение, които се намират в уникална позиция да формулират изискванията на бойното поле", заяви бившият високопоставен представител на армията. „Така че според мен опасенията са напълно реални."

Преди оставката на Дрискол той и Хегсет не са разговаряли „от известно време", според друг източник, запознат с отношенията им. Хегсет е смятал, че както Дрискол, така и неговият заместник Дейв Фицджералд не са били достатъчно съгласувани с приоритетите му за армията и въоръжените сили като цяло, добави източникът.

„Дрискол и Фицджералд бяха фокусирани върху модернизацията, а не толкова върху социалните въпроси", заяви източникът пред CNN, визирайки добре документирания акцент на Хегсет върху това как трябва да изглеждат военните, вместо върху дългосрочните стратегически приоритети.

Хегсет е бил особено фокусиран върху армията заради опита си като офицер от Националната гвардия на Сухопътните войски. Представител на Пентагона заяви през юни, че

Хегсет „има дълбоко вкоренено недоверие към армията" и че още „от самото начало" е подозирал Дрискол.

Мнозина в армията и Пентагона са смятали, че това е една от основните причини Хегсет да прокара назначаването на своя старши военен съветник генерал Кристофър ЛаНийв за заместник-началник на генералния щаб на армията. Хегсет отстрани тогавашния широко уважаван заместник-началник генерал Джеймс Мингъс и го замени с ЛаНийв. Когато Хегсет уволни Джордж през април, ЛаНийв беше поставен на негово място като временно изпълняващ длъжността.

Номинацията на ЛаНийв обаче официално не е изпратена до Конгреса за утвърждаване и широко се смята, че той няма достатъчно гласове, за да бъде потвърден като началник на генералния щаб на армията.

Макар ЛаНийв да е имал известен опит в Пентагона, преди да бъде назначен за старши военен съветник на Хегсет, оценките за представянето му са били смесени. Въпреки това той бързо се издига до заместник-началник на генералния щаб на армията, а сега изпълнява длъжността на най-високопоставения генерал във въоръжения вид.

Източници както в Пентагона, така и извън него описват ЛаНийв като „изолиран", „надхвърлил възможностите си" и до голяма степен неподготвен за ролята на най-високопоставения генерал в армията. Представителят на отбраната заяви, че ЛаНийв е поискал от част от служителите си да подпишат споразумения за неразкриване на информация – стъпка, която и Хегсет е предприемал, но която е изключително необичайна за военен ръководител спрямо негови подчинени.

На фона на усилията на армията за модернизация източници заявиха, че не е ясно дали ЛаНийв е достатъчно запознат с тези процеси и дали ги приема със същата решимост като своя предшественик. Според представителя на отбраната неговият подход е на човек, който вярва във връщането „към основите".

Според представителя на отбраната и друг източник, запознат с работата му в 82-ра въздушнодесантна дивизия, това отдавна е неговият подход. Подобно на Хегсет, ЛаНийв проявява необичаен интерес към индивидуалните стандарти, които обикновено се контролират от по-младши офицери и сержанти. Това стана още по-видимо през август, когато ЛаНийв публикува документа „Азимут", очертаващ бъдещата посока на армията и нейните основни приоритети.

В него ЛаНийв заявява, че армията трябва да „осигури границите" и да възприеме „войнски начин на мислене"

По думите му армията „агресивно е предприела промени, за да се подготви за широкомащабни бойни операции", а „работата по промяната продължава".

„Днес поставяме акцент върху основите на войнишката подготовка, като гарантираме здрава основа във воинския дух, индивидуалната готовност на войника и тактическите умения на малките подразделения", заяви ЛаНийв. „Докато армията провежда операции по света, ние насочваме вниманието си към оперативната готовност, за да изпълним основната си задача: да бъдем готови да се сражаваме и да печелим битките и войните на нацията."

Посланието и общият подход на ЛаНийв, ориентиран към „връщане към основите", са „абсолютно" несъвместими с напредъка, който Донаху, Джордж, Дрискол и други са се стремили да постигнат в модернизацията на армията, заяви представителят на отбраната в Европа.

„Хегсет не влезе в длъжност, противопоставяйки се на модернизацията. Някои от реформите на Дрискол произлязоха директно от първоначалните насоки на Хегсет", заяви представителят на отбраната. „Дрискол непрекъснато се опитваше да промени начина, по който армията се учи, експериментира и придобива ново оборудване, и то с каква скорост. Хегсет постоянно се връщаше към това как изглеждат войниците, как се държат и кой има право да ги ръководи."