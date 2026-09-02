Берлин: Предполагаме, че в Кремъл са разбрали ясно посланието ни

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Германското правителство заяви, че очаква Москва да предприеме ответни мерки, след като обвини Русия за осуетеното нападение миналия месец с дрон на натоварен логистичен хъб, съобщи правителствен говорител и добави, че Берлин е готов за тези мерки, предаде Ройтерс.

"В същото време предполагаме, че в Кремъл са разбрали ясно и недвусмислено вчерашното ни послание. Тези хибридни атаки няма да постигнат политическата си цел", посочи говорителят, цитиран от БТА.

Във вторник Германия официално обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви.

Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

От българското министерството на външните работи заявиха, че страната ни изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг.

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви днес, че официално България няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне не, докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски.