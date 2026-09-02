Над 3000 станаха жертвите на ебола в ДР Конго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 3000 души са починали от ебола в Демократична република Конго, откакто настоящата епидемия беше официално обявена в средата на май, съобщиха днес здравните власти, цитирани от ДПА.

В централноафриканската страна са потвърдени общо 6186 случая на зараза, от които 3007 са били с летален изход. Около 830 души в момента се лекуват или са в изолация, докато 1409 пациенти се считат за излекувани напълно от заразата.

Смъртността е 48,6%, което означава, че почти половината пациенти умират. Най-много са жертвите сред малките деца, пише БТА.

Ебола се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности и причинява треска, диария и кървене.