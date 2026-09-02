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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23494213 www.24chasa.bg

Естония избра омбудсманката Юле Мадизе за президент

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Юле Мадизе КАДЪР: Екс/@petite_michelle

Естонският парламент избра омбудсмана Юле Мадизе за президент и така тя става втората жена, заемала като цяло церемониалния пост на държавен глава на Естония, предаде Ройтерс.

Петдесет и една годишната Мадизе беше омбудсман от 2015 г. и ще заема президентския пост за срок от пет години. 

Естония, страна с 1,4-милионно население, граничеща с Русия, е сред най-активните поддръжници на Украйна и критици на Москва в ЕС и НАТО. Тя заема едно от водещите места и в двата блока по разходи за отбрана – за тази година те ще бъдат в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт.

В Естония президентът се избира от Рийкикогу, местния парламент. Мадизе на практика нямаше конкуренция, тъй като нито един от опонентите ѝ не събра достатъчно парламентарна подкрепа, за да бъде вписан за участие във вота, пише БТА. 

Тя ще наследи на поста Алар Карис, който избра да не се кандидатира за втори мандат.

 

 

 

Юле Мадизе КАДЪР: Екс/@petite_michelle

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