ЕС заплаши Русия с нови санкции след атаката с дрон на летището в Лайпциг

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Външните министри на Европейския съюз обсъждаха днес как да реагират на обвиненията на Германия, че Русия стои зад неуспешния атентат със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг, предаде ДПА.

Възможните мерки включват санкции срещу още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия, заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас в кулоарите на срещата на външните министри на страните членки на евроблока, провеждаща се в Уиклоу, в Ирландия.

По думите ѝ, към списъка потенциално могат да бъдат добавени още имена.

ЕС вече е одобрил 21 пакета от санкции срещу Русия от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г. Мерките имат за цел да отслабят икономическите и военните възможности на Русия да продължи войната, съобщава БТА.

Кая Калас обяви работата по нови наказателни мерки миналия месец, преди Германия публично да обвини вчера Русия за дрона, открит близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг на 4 август. Дронът не е избухнал, а Русия отрича да е замесена в атаката.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също заяви, че Русия трябва да очаква още санкции.

"Търсим начини да нанесем по-сериозен удар по военната машина на Русия“, каза тя на съвместна пресконференция в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Инциденти като този в Лайпциг на 4 август означават, че ЕС трябва да засили действията си, а това означава да бъде готов да реагира по-бързо и по-ефективно на безразсъдното поведение на Русия", отбеляза тя.

"Това включва подготовката на санкции и те да са готови за налагане веднага щом възникнат такива опасни, застрашаващи живота действия, приписвани на Русия. Всеки пропуск, от който Русия се възползва, трябва да бъде запълнен", заяви Фон дер Лайен.

"Ако тази атака беше успешна, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки живот", посочи тя.

Събралите се в Ирландия външни министри на ЕС изразиха солидарността си с Германия.

Калас отбеляза, че инциденти като този в Лайпциг могат да послужат като "зов за събуждане".

"Ако искаме да сложим край на тази война, всички трябва да обединим усилията си", добави тя.

Министрите обсъдиха също така по-нататъшната подкрепа за Украйна, включително за противовъздушната ѝ отбрана, подготовката за предстоящата зима и финансирането на допълнителна помощ, както и възможното използване на замразените руски активи.

Външните министри на Украйна, Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и Швейцария също пристигнаха в Ирландия, за да участват в преговорите относно помощта за Киев.

Освен това се очакваше министрите от ЕС да обсъдят събитията в Близкия изток, посочва ДПА.

Германското правителство заяви, че очаква Москва да предприеме ответни мерки, след като обвини Русия за осуетеното нападение миналия месец с дрон на натоварен логистичен хъб.

Във вторник Германия официално обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви.

Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

От българското министерството на външните работи заявиха, че страната ни изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг.

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви днес, че официално България няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне не, докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски.