171 общински служители в Турция дадоха положителен тест за наркотици

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Позитивен тест за наркотици дадоха 171 служители на анкарската община Кечийорен.

Резултатите станаха ясни, след като кметът на общината Месут Йозарслан, който е преминал от опозиционната Народнорепубликанска партия към управляващата Партия на справедливостта и развитието, е възложил доброволен тест, чиято цел е била предотвратяването на употребата на наркотици сред работещите в общината, съобщи „А Хабер“.

При повторен тест 42 от тези служители са дали отрицателна проба. Кметът на общината е предал случая на прокуратурата в Анкара.

След снемането на показния прокуратурата е възложила и вземането на кръв, урина и проби от косата. Разследването по случая продължава.