171 общински служители в Турция дадоха положителен тест за наркотици

Позитивен тест за наркотици дадоха 171 служители на анкарската община Кечийорен.
Резултатите станаха ясни, след като кметът на общината Месут Йозарслан, който е преминал от опозиционната Народнорепубликанска партия към управляващата Партия на справедливостта и развитието, е възложил доброволен тест, чиято цел е била предотвратяването на употребата на наркотици сред работещите в общината, съобщи „А Хабер“.
При повторен тест 42 от тези служители са дали отрицателна проба. Кметът на общината е предал случая на прокуратурата в Анкара.
След снемането на показния прокуратурата е възложила и вземането на кръв, урина и проби от косата. Разследването по случая продължава.