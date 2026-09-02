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171 общински служители в Турция дадоха положителен тест за наркотици

Айше Сали, БТА

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СНИМКА: Pixabay

Позитивен тест за наркотици дадоха 171 служители на анкарската община Кечийорен.

Резултатите станаха ясни, след като кметът на общината Месут Йозарслан, който е преминал от опозиционната Народнорепубликанска партия към управляващата Партия на справедливостта и развитието, е възложил доброволен тест, чиято цел е била предотвратяването на употребата на наркотици сред работещите в общината, съобщи „А Хабер“. 

При повторен тест 42 от тези служители са дали отрицателна проба. Кметът на общината е предал случая на прокуратурата в Анкара. 

След снемането на показния прокуратурата е възложила и вземането на кръв, урина и проби от косата. Разследването по случая продължава.

СНИМКА: Pixabay

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