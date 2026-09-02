Европейски кралски особи се събират в Осло за погребението на крал Харалд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведското кралско семейство ще отпътува за Осло следващата седмица, за да присъства на погребението на норвежкия крал Харалд Пети, който почина миналата седмица на 89-годишна възраст, предаде ДПА.

Очаква се всички пълнолетни членове на шведското кралско семейство да присъстват на погребението на 9 септември, включително крал Карл Шестнадесети Густав и кралица Силвия, престолонаследницата Виктория и принц Даниел, принц Карл Филип и принцеса София, както и принцеса Мадлен и съпругът ѝ Кристофър О'Нийл.

Шведското и норвежкото кралски семейства имат близки лични и семейни връзки, отбелязва ДПА. Майката на Харалд Пети беше шведската принцеса Марта, а норвежкият крал беше кръстник на престолонаследницата Виктория, която го наричаше "чичо Харалд".

Принцеса Кристина, най-малката сестра на шведския крал Карл Шестнадесети Густав, също ще присъства заедно със съпруга си Торд Магнусон.

Датският крал Фредерик Десети и кралица Мери вече са потвърдили присъствието си. Датското кралско семейство също има роднински връзки с норвежкото.

Нидерландия ще бъде представена от крал Вилем-Александър и кралица Максима, бившата кралица принцеса Беатрикс и престолонаследницата Катарина-Амалия.

Кралят на Белгия Филип и кралица Матилде също ще пътуват до Осло, както и японският престолонаследник Фумихито и съпругата му, принцеса Кико, според норвежката телевизия Ен Ер Ка, пише БТА.

Няколко европейски държавни глави също са потвърдили присъствието си, съобщи Ен Ер Ка. Сред тях са исландската президентка Хала Томасдотир и съпругът ѝ. Очаква се да присъстват и президентите на трите балтийски страни, както и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер.