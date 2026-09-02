Искат разследване марокански агенти ли са повели нахлуването в Сеута

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска от генералния директор на Националната полиция да провери дали е имало информации, че марокански агенти са ръководили масовото влизане на хора в Сеута с цел, различна от миграция, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Това би било информация, която трябва незабавно да бъде предоставена на членовете на Съвета за национална сигурност и другите органи с правомощия в тази област“, ​​каза Гранде-Марласка в писмо, получено от ЕФЕ.

Това, продължава испанският министър в писмото си, трябва да се направи „независимо от евентуални съдебни производства, които могат да бъдат проведени, които засега са в ранен етап и не могат да попречат на Силите за държавна сигурност незабавно да информират министъра на вътрешните работи, който е отговорен за упражняването на върховното командване над вътрешната сигурност.“

„Поради тази причина, ще съм благодарен, ако ме информирате възможно най-скоро за достоверността на публикуваното и, ако е приложимо, да ми предоставите информацията, с която разполага Националната полиция по въпроса, както и всякаква информация, която може да получи в бъдеще““, каза Гранде-Марласка, цитиран от БТА.

Според вестник „Еспаньол“ испанската Национална полиция е информирала съдията от Националния съд Мария Тардон, която разследва масовото влизане на хора от Мароко в Сеута на 30 и 31 юли, че операцията е била ръководена от марокански жандарми, действащи по заповед на цивилни агенти с цел, различна от миграция.

Изданието посочва, че разузнавателното звено на полицейския отдел „Чужденци и граници“ е казало на съдията, „че това е бил планиран процес за претоварване на системата за граничен контрол и елиминиране на способността на Испания да реагира“.

„Еспаньол“ допълва, че „профилът на нахлулите хора е бил различен във всяка от двете фази на инцидента и мароканските агенти са наблюдавали изпълнението на място“.

Според изданието докладът „тясно свързва операцията с териториалните претенции на Рабат върху испанските градове Сеута и Мелиля“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)