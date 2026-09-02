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Нетаняху се появи с бронежилетка в Газа: Ще довършим работата си

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху се появи с бронежилетка в ивицата Газа и обеща да "довърши работата". Той отправи видеопослание, в която обяви, че страната му котролира територията.

"Аз съм тук, в ивицата Газа. Ганц (б.р. Бени Ганц – влиятелен израелски генерал и политик) искаше да се предадем и да се махнем оттук - добре, че не го послушах. Днес ние контролираме района и държим тази линия. Имаме още работа за вършене и ще я завършим - докато Хамас не бъде разоръжен и Газа не бъде демилитаризирана. Газа вече няма да представлява заплаха за Израел!"

 Нетаняху обяви, че Израел няма да изтегли силите си от заеманите позиции въпреки обявеното от САЩ прекратяване на огъня. Премиерът твърди, че страната му контролира 60% от Ивицата Газа.

„Целта все още е пред нас, защото ликвидираме терористите, които ни заплашват, и правим това постоянно, както когато ликвидирахме ръководителя на Шин Бет на „Хамас". Тази цел до голяма степен вече е постигната, но има още работа за довършване и ние ще я завършим", допълва още той.

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