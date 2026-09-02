В Германия разследват саботаж в две електроразпределителни подстанции

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Германската полиция разследва дали два отделни случая, при които е била прекъсната работата на електроразпределителни подстанции, намиращи се на стотици километри една от друга, са били актове на саботаж, предаде ДПА, като се позова на местните властите.

Вчера сутринта беше открита повреда на електропровод в подстанция близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде" в Турнов-Прайлак, на около 100 километра югоизточно от Берлин.

Операторът на преносната мрежа "50Херца" заяви, че намерените на мястото устройства приличат на "стандартни новогодишни фойерверки", като добави, че са били открити и други устройства, които не са били изстреляни.

Министърът на вътрешните работи на източната провинция Бранденбург Ян Редман заяви, че изглежда, че актът е бил планиран доста по-рано.

"В момента трябва да приемем, че извършителите са били в района няколко дни по-рано и са монтирали съответното оборудване", каза той, като добави, че изработването и монтирането на устройствата е изисквало значителни "технически познания".

Във вторник вечерта в Западна Германия полицията се отзова на сигнал за технически проблем в подстанция в Бергхайм, близо до Кьолн, пише БТА.

Няколко електропровода бяха повредени вследствие на късо съединение, но не е имало прекъсване на общото електрозахранване.

Неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводите, за да предизвикат късо съединение, заяви министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл и каза, че деянието е било умишлено.

Разследващите работят по установяването на отговорните лица, като за най-вероятни заподозрени се смятат чуждестранна държава или леви екстремисти, каза още Ройл.

Той добави, че разследващите проучват и дали има възможна връзка със случая в Източна Германия.

Полицията заяви, че работи в тясно сътрудничество с оператора на подстанцията „Амприон“ и германския оператор на електропреносната мрежа Ер Ве Е.

Пет блока на въглищни електроцентрали в два обекта, експлоатирани от Ер Ве Е в Бергхайм и Гревенбройх, с обща мощност от около 4200 мегавата, бяха временно изключени от мрежата след предполагаемата атака.

Първият блок вече е пуснат отново в експлоатация, а останалите два се очаква да възобновят работата си днес, заяви говорител на Ер Ве Е.

Енергийната инфраструктура на Германия последните месеци неколкократно бе обект на атаки, отбелязва ДПА.

През януари предполагаеми леви екстремисти подпалиха високоволтови електропроводи в близост до електроцентрала в югозападната част на Берлин, в резултат на което десетки хиляди домакинства и предприятия останаха без електроенергия в продължение на няколко дни.