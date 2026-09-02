Москва привика германския шарже д'афер заради "антируски" изявления

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Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е извикало германския шарже д'афер в Москва, след като вчера Берлин оповести приемането на ответни мерки срещу Русия, обвинена в изпращането на дрон, зареден с експлозиви миналия месец на летището в Лайпциг, предаде Франс прес.

"Днес, на 2 септември, временният германски шарже д'афер Бернд Финке беше извикан в министерството след предприетите антируски действия и изявления на германските власти", написа руското външно министерство в канала си в Телеграм, цитирано от БТА.

Ведомството публикува също така видеоклип, на който се вижда как германският дипломат пристига в министерството.

Вчера Германия официално обвини Русия в изпращането на дрон, зареден с експлозиви на летището в Лайпциг в началото на миналия месец. Летището е ключов военен обект на германската армия и на НАТО.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви, че "полицейските разследвания, операционните похвати и информации от германските разузнавателни служби сочат, че Русия е отговорна за опита за атентат на летището в Лайпциг".

След това Берлин оповести, че на 18 септември ще бъде затворено последното руско консулство на германска територия - това в Бон, както и културния център "Руски дом" в Берлин. Германия също така ще предложи да бъдат внесени нови имена на руски граждани в европейските санкционни списъци.

"Мисля, че това е поредната груба грешка, която по мое мнение противоречи категорично на интересите на германския народ", реагира вчера руският президент Владимир Путин, който изтъкна, че приетите ответни мерки са свързани с "предстоящите предизборни кампании в Германия".

Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг, приписван на Русия, бележи нова ескалация на действията ѝ на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

От българското министерството на външните работи заявиха, че страната ни изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг.

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви днес, че официално България няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне не, докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски.