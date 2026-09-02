Украйна: Руското въздушно пространство е опасно

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Украйна официално предупреди Международната организация за гражданска авиация (ICAO, ИКАО), че руското въздушно пространство е опасно за граждански полети заради активните бойни действия, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

"Искаме да предотвратим неумишлени инциденти", написа Сибига в Екс и добави: "Войната се връща обратно в Русия. Украйна упражнява неотменимото си право на самоотбрана съгласно чл. 51 от Устава на ООН".

Украйна поиска от ИКАО да забрани на своите държави членки да използват руското въздушно пространство, става ясно от писмо, изпратено от украинското правителство до организацията, до което Ройтерс получи днес достъп, пише БТА.