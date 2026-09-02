Мъж получи 15-дни условно за прославяне на Ратко Младич в социалните мрежи

Босненски гражданин на 43 години получи 15-дневна условна присъда затвор, след като полицията в хърватския град Кореница го арестува за прославяне на осъдения босненски сръбски военнопрестъпник Ратко Младич в социалните мрежи, съобщава ХИНА, позовавайки се на полицейското управление на Личко-Сенската област.

Полицията е разследвала мъжа по подозрения, че е публикувал изображения, символи, песни и текстове в социалните мрежи, които публично прославят и изразяват благодарност към лице, осъдено за военни престъпления, като по този начин е предизвикал тревога, дискомфорт и чувство на обида сред гражданите, пише БТА.

След разследването той е бил изправен пред компетентния съд по обвинение в леко престъпление и осъден условно на 15 дни затвор с едногодишен изпитателен период. Присъдата ще влезе в сила, само ако той извърши едно или повече други престъпления в посочения период.

Ратко Младич, бивш командир на армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор от международен трибунал по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и правилата на войната по време на войната в Босна през 1992-1995 г. Той почина в затвора в Хага на 27 август.

Вчера босненската прокуратура съобщи, че след смъртта на Младич е получила хиляди жалби срещу хора, заподозрени в престъплението "прославяне на осъден военнопрестъпник", но никоя от жалбите не е внесена от полицейска служба.