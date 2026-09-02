Иран щял да приложи нова стратегия за "разгромяване" на врага

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи предупреди днес САЩ, че ще се сблъскат с нова стратегия във войната в Близкия изток, след рязка ескалация на бойните действия между двете воюващи страни, предаде Франс прес.

"Скоро ще видите, че новата стратегия на Иран на бойното поле, на дипломатическото поле и в отговор на икономическата блокада ще разклати основите ви", заяви днес Резаи, без да дава подробности за нея, пише БТА.

Междувременно иранското министерство на външните работи определи днес като "военно престъпление" американския въздушен удар по време на сватба в южната част на страната.

"Реалността на тази незаконна война [...] и истинското лице на военното престъпление се виждат в Сирик, където участници в сватбена церемония бяха варварски бомбардирани в рамките на отчаяната борба на САЩ да прикрият своя провал", написа в Екс говорителят на министерството Есмаил Багаи.

По-рано стана ясно, че и САЩ въвеждат промяна във военната си политика по отношение на конфликта с Иран. Новата им стратегия следва принципа „танкер за танкер" и означава, че Вашингтон вече ще отговаря на атаките срещу корабоплаването с директни удари по ирански танкери. В рамките на новата стратегия, одобрена от президента Доналд Тръмп, американските военни са поразили два ирански държавни танкера.

Това е съществена промяна в американската тактика. За първи път САЩ са атакували ирански танкери като ответна мярка за нападения срещу корабоплаването в Ормузкия проток, а не единствено в рамките на действията по налагане на морската блокада. Целта на политиката е да възпре Иран от нови атаки срещу търговски кораби в стратегическия воден път.

Двата танкера са били на котва край иранското крайбрежие, северно от линията на американската морска блокада. Американски дронове са изстреляли ракети по машинните им отделения.

Атаките срещу танкерите са част от по-мащабна американска операция, при която са били поразени около 100 ирански цели.

Сред тях са позиции на противовъздушната отбрана на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), радарни системи, комуникационни съоръжения, способности за поставяне на морски мини, установки за противокорабни крилати ракети и площадки за изстрелване на ударни дронове.

Белият дом и Централното командване на САЩ (CENTCOM) заявиха, че операцията е била извършена в отговор на последните опити на КГИР да атакува търговски кораби в Ормузкия проток и американски военни бази в региона.

Според американски представител ударите са отслабили способностите на Иран за атаки и са осигурили „поне месец" на по-ниско ниво на заплаха за търговските кораби.