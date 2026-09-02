Четири големи пожара бушуват край Атина и Евбея

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Близо 30 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха и над 150 пожарникари се борят днес с няколко големи пожара в Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Изданието посочи, че активен пожар има в района на Тива, северозападно от столицата Атина, в чието гасене участват общо 14 въздушни средства и наземни екипи с общо 76 пожарникари.

Пожар, който се разпространява сред храстова растителност край град Каристос, в южната част на остров Евбея, наложи мобилизирането на 13 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха, както и на 60 пожарникари на терен, съобщи БТА.

Властите изпратиха предупредителни съобщения на мобилните телефони на жителите чрез системата 112 и посетителите в района с указание да се евакуират от три населени места, информира „Катимерини“.

Трети пожар в храстова растителност гори край град Пеания, източно от Атина. На място са изпратени два хеликоптера и 32 пожарникари.

За четвъртък в района на Атина и непосредствените му околности в област Атика, както и за южната част на остров Евбея, Цикладските острови и островите в източната част на Егейско море — Лесбос, Хиос, Самос и Икария, е определена четвърта степен на опасност от пожари по петстепенната скала, използвана в Гърция. За други райони, сред които останалите острови в Егейско море, остров Крит, остров Корфу и североизточната част на полуостров Пелопонес, е определена трета степен на опасност. За останалата част от страната е в сила втора степен.

През пожароопасния сезон горските пожари са унищожили хиляди хектари от намаляващите горски масиви на Гърция, отнели са живота на седем души и са изпепелили десетки домове.