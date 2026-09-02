Зеленски: Германия ще изпрати нова военна помощ за ПВО на Украйна този още месец

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Украйна още този месец ще получи нови пакети германска военна помощ за укрепване на противовъздушната си отбрана. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук.

Зеленски съобщи, че е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц за руската атака срещу летището в Лайпциг. По думите му това представлява „поредната ескалация от страна на Русия", а реакцията на Германия е важна.

„Фридрих ме информира за предприетите мерки. От своя страна аз го уверих, че Украйна е готова да помогне – с експертиза, опит или в други области, в които Германия може да има нужда", заяви украинският президент.

Екипите на двете страни вече финализират текста на т.нар. Споразумение за дроновете. Според Зеленски то ще има за цел, наред с другото, значително да подобри отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна.

„Обсъдихме по същество споразумението и кога ще можем да го подпишем. Договорихме се да се срещнем лично", посочи Зеленски. Той благодари на Мерц за „непоколебимата подкрепа" и лидерската роля на Германия в защитата на живота на украинците.

„Този месец ще има нови пакети с военна помощ за противовъздушната ни отбрана от Германия", подчерта украинският държавен глава.

Междувременно украинското министерство на отбраната съобщи, че през миналия месец украинските сили са поразили 12 големи руски рафинерии.

Според ведомството са били атакувани още едно съоръжение за добив на газ, химически завод, три петролни терминала и складове, както и два обекта от руската отбранителна индустрия.

Украинското министерство посочва, че извършените удари са достигали на разстояние до 1900 километра от украинската граница.