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Над 350 хиляди домакинства в Одеска област са без ток след руска атака през нощта

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Одеска област, атакувана от дронове Снимка: Х/UkraineWorld Español

Над 350 хиляди домакинства в Одеска област останаха без ток в резултат на масираната атака през нощта, съобщи на сайта си украинската енергийна компания "ДТЕК" в Одеска област.

"През нощта руснаците извършиха масиран удар с дронове и ракети по ключови енергийни обекти в Одеска област. Имаше прекъсвания в работата на критична инфраструктура и електрическия транспорт в Одеса", пише на сайта. 

Щети са нанесени и на производствената площадка на "Одеските електрически мрежи", на транспорта и офисни помещения, информираха още оттам. 

Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергетиците от ДТЕК започнаха възстановяване на електроснабдяването, като до момента е възстановено електричеството в 177 000 жилища, пише БТА. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Одеска област, атакувана от дронове Снимка: Х/UkraineWorld Español

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