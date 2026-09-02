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САЩ пуснаха в продажба монета от 1 долар с лика на Доналд Тръмп (Снимка)

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският монетен двор пусна днес в продажба новата монета от 1 долар с лика на президента Доналд Тръмп, посветена на 250-годишнината от независимостта на САЩ. Монетата е със златист цвят, но не е изработена от злато. На лицевата ѝ страна е портретът на Тръмп с надписите LIBERTY (Свобода), IN GOD WE TRUST (Вярваме в Бог) и „1776 ~ 2026", а на обратната е президентският печат с орел.

Така Тръмп става първият действащ американски президент, чийто лик се появява върху циркулираща монета. Въпреки че монетата е законно платежно средство, основната част от първоначалното предлагане е насочена към колекционери. Монетният двор е произвел 9 млн. броя във Филаделфия.

Това не е единственият случай, в който администрацията на Тръмп поставя образа му върху американски символи. Одобрен е и дизайн на 24-каратова златна възпоменателна монета, на която президентът е изобразен, наведен над бюро със свити юмруци. Той беше одобрен през март от Комисията по изящни изкуства на САЩ.

Още по-амбициозна е идеята за банкнота от 250 долара с портрета на Тръмп. За нея вече се прави предварителна подготовка в Министерството на финансите, но подобна банкнота все още не е одобрена от Конгреса и не е пусната в обращение.

Така, покрай честванията на 250-годишнината на САЩ, лика на американския държавен глава все по-често се появява върху  държавни символи. 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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