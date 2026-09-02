Велислава Петрова на срещата в Ирландия: ЕС да бъде по-ефективен геополитически фактор

Европейският съюз трябва да бъде по-ефективен геополитически фактор, способен да отстоява общите европейски интереси и да допринася активно за намирането на решения на кризите в непосредственото ни съседство.

Това беше сред основните послания на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на неформалната среща на министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз – „Гимних", която се проведе в Ирландия.

Срещата постави началото на активния политически сезон в ЕС и даде възможност за открит политически разговор по ключовите предизвикателства пред Съюза и общите европейски приоритети.

Основните теми на срещата бяха войната в Украйна и продължаващата криза в Близкия изток. Обсъдени бяха и възможностите за повишаване на ефективността на външната дейност на ЕС, включително чрез по-нататъшно задълбочаване на координацията между Европейската служба за външна дейност и държавите членки, както и между европейските институции.

В този контекст министър Петрова подчерта необходимостта Европа да има активна роля в дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия и постигане на устойчив мир в Украйна и Близкия изток. По думите й Европа трябва да бъде част от дипломатическите усилия и от намирането на решения.

По отношение на Украйна Велислава Петрова изтъкна и значението на Вертикалния газов коридор, в чието развитие България има водеща роля, като важен елемент за диверсификацията на газовите доставки за страната.

Неформалният съвет „Гимних" не предвижда приемането на решения, а предоставя възможност за открит политически обмен на мнения между външните министри на държавите членки по стратегическите въпроси пред Европейския съюз и за ясно представяне на националните позиции в общия европейски дебат. Поводът даде възможност на българския министър да разговаря със своите колеги по въпроса за бъдещия бюджет на ЕС и важни за страната ни проекти.

В срещата участваха и външните министри на Канада, Исландия, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

В рамките на посещението си в Ирландия министър Петрова посети и Eurofound – европейската агенция, която работи по въпросите, свързани с подобряването на условията на живот и труд, заетостта и индустриалните отношения в ЕС. Във фокуса на разговорите бяха промените на европейския пазар на труда и необходимостта политиките да отговарят на новите демографски и технологични реалности – цифровизацията, както и развитието и приложението на изкуствения интелект.