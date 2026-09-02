Двама с руски паспорти са заподозрени за атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

За единия се смята, че действал като логистик и инструктор на атаката

Германската криминална полиция е идентифицирала ДНК-то на двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрон с експлозиви на летището в Лайпциг. След случая Берлин обвини Русия в опит за атентат.

Според германския вестник "Зюддойче цайтунг" и регионалните обществени медийни групи Ен Де Ер и Ве Де Ер първият заподозрян, който е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт, е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск. Същият вече има криминално досие за престъпления, извършени в няколко балтийски държави.

Вторият заподозрян, който притежава латвийски и руски паспорт и е роден в Русия, е действал като логистик и инструктор на атаката. Той пристигнал в края на юли в Германия през летището в Берлин, той е наел кола, за да се придвижи до района на Лайпциг, преди да напусне страната два дни преди предполагаемата атака, отново според същите източници.

Двамата мъже са идентифицирани чрез ДНК следи, открити от криминалистите в околностите на летището, а именно върху дрон, върху консервна кутия, пълна с експлозиви и върху антена, закрепена към дърво. Европейските бази данни са позволили да се установят прекачванията на двамата мъже в Литва и Финландия, потвърдени от информация от разузнавателните служби, както се посочва в тези медийни публикации.

Германия обяви вчера ответни мерки срещу Русия, след като я обвини, че стои зад поставянето на дрон, зареден с експлозиви в началото на август на летището в Лайпциг – военен транспортен хъб от ключово значение за германската армия и за НАТО.

Дронът беше открит в охраняемата зона за карго операции, в близост до няколко украински товарни самолета, а втори дрон се сблъска с товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел няколко минути по-късно. Според германски медии по-късно е открит още един дрон в близост до летището, също със следи от взривни вещества.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че полицейските разследвания, оперативните методи и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа в опита за атентат на летището в Лайпциг".

Руският президент Владимир Путин осъди вчера обвиненията, като "нова груба грешка" от страна на Германия, която се превърна в най-големия финансов поддръжник на Украйна, а руското външно министерство обяви днес, че е привикало германския шарже д'афер в Москва, пише БТА.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Германия и редица други европейски държави редовно обвиняват Кремъл в операции по дестабилизация, шпионаж и саботаж на тяхна територия.