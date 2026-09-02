Доналд Туск: Пожарът във фабрика за бойни дронове в Полша е саботаж

Пожарът, избухнал във фабрика за производство на бойни дронове в Полша, е бил умишлено предизвикан и става дума за саботаж. Това заяви полският премиер Доналд Туск преди заседанието на кабинета във Варшава, цитиран от ДПА.

„Няма съмнение, че това е умишлен палеж", каза Туск. По думите му все още не може да се изключи подобна версия и за друг пожар, избухнал във фабрика за производство на компоненти за авиационната индустрия край Люблин. Засега обаче няма достатъчно доказателства, които да потвърдят това.

Пожарът във фабриката на „Ве Бе Електронимкс" в Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от Варшава, избухна в понеделник. При инцидента няма пострадали.

Компанията е най-големият частен отбранителен изпълнител в Полша и доставя продукция на полската армия. Прокуратурата е започнала разследване по подозрение за терористичен акт и действия в интерес на чуждестранна разузнавателна служба, насочени срещу Полша, пише БТА.

Според телевизионния оператор RMF FM записите от камерите за видеонаблюдение показват мъж с маска и раница, който вероятно е подпалил една от производствените зали. По данни на медията той е задействал и алармената система.

Ден по-рано, в неделя, пожар избухна и в производствено и складово помещение край Люблин, собственост на компанията „Джей Еф Джи Къмпозитс". Фирмата произвежда компоненти за авиационната индустрия.

Полша, която е член на ЕС и НАТО, е сред най-активните политически и военни поддръжници на Украйна във войната с Русия. Варшава неведнъж е предупреждавала за заплахата от Москва и обвинява руски и беларуски разузнавателни служби, че изпращат агенти в страната за извършване на саботажи. На този фон Полша значително увеличава и военния си потенциал.

Междувременно финландските власти разследват друг случай, свързан с дрон. Безпилотният апарат е бил открит вчера в Порвоо, на южното крайбрежие на Финландия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната.

По предварителни данни дронът е бил предназначен за геодезични проучвания и картографиране и не е представлявал опасност за населението. Финландската гранична охрана заяви, че ще предостави допълнителна информация с напредването на разследването.

Засега остава неясно дали при случая е било извършено нарушение на територията на Финландия.