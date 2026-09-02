Президентът на САЩ иска да прекръсти и Ормузкия проток - на "Протока Тръмп"

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкия проток да бъде прекръстен на "Проток Тръмп". Лидерът на САЩ твърди, че ключовият морски маршрут е под американски контрол, въпреки продължаващата война с Иран и силно намаления трафик на плавателни съдове през него.

„Сега, след като е под контрол на САЩ, трябва ли да променим името на Ормузкия проток на ПРОТОКА ТРЪМП??? Като самата Америка, той ще бъде „по-добър" от всякога!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент се прочу с ексцентричните си идеи за преименувания на различни места, като последно поиска езерото Онтарио да се казва „Езерото Америка". Преди това Тръмп направи опит да прекръсти Мексиканския залив като "Американски залив".