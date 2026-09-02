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Президентът на САЩ иска да прекръсти и Ормузкия проток - на "Протока Тръмп"

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкия проток да бъде прекръстен на "Проток Тръмп". Лидерът на САЩ твърди, че ключовият морски маршрут е под американски контрол, въпреки продължаващата война с Иран и силно намаления трафик на плавателни съдове през него.

„Сега, след като е под контрол на САЩ, трябва ли да променим името на Ормузкия проток на ПРОТОКА ТРЪМП??? Като самата Америка, той ще бъде „по-добър" от всякога!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент се прочу с ексцентричните си идеи за преименувания на различни места, като последно поиска езерото Онтарио да се казва „Езерото Америка". Преди това Тръмп направи опит да прекръсти Мексиканския залив като "Американски залив".

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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