Убийцата от "Таймс Скуеър" пробвала да се самоубие преди 7 г., била биполярна (Обзор)

Жертвата - 32-годишна служителка в Bank of America, точно приключила първия си работен ден след майчинство

Убийцата, която намушка фатално с кухненски нож вицепрезидентка от Bank of America в Ню Йорк, е имала биполярно разстройство и преди време е опитала да се самоубие.

Това разкри пред “Дейли мейл” Патрик Пералта - брат на 49-годишната Памела Сиснерос Лопес, която, изглежда, в момент на маниакалност нападна с два ножа случайни хора на оживения “Таймс Скуеър”. Жертвата на Лопес е 32-годишната Ерин Пиаченти - вицепрезидент на отдела за подбор на бизнес и управление на конфликти на интереси към Bank of America. Нападателката освен това рани и 68-годишния Тим Кам, който бил в града на гости на сина си.

Ерин Пиаченти Снимка: Личен Профил Във Фейсбук Според публикации в социалните мрежи Пиаченти е била в майчинство и точно се е върнала на работа, когато животът ѝ е отнет без време след първия ѝ ден обратно в офиса. Четири дни по-рано тя качила своя снимка, на която

държи новородената си дъщеря

и стои усмихната до съпруга си, съобщи “Ню Йорк Таймс”. В поста си възпитаничката на Бръшляновата лига пише за добре прекараното време в майчинство, за кръщенето на дъщеря си и за пътуванията заедно със съпруга си Франк, с когото наскоро имали втора годишнина от сватбата.

“Цялото ми семейство много съжалява за двете жертви, никога не сме желали зло на някого”, казва братът на убийцата. Пералта обясни, че Лопес е била диагностицирана с биполярно разстройство, докато е преживявала постродилна депресия след второто си дете. 58-годишният мъж каза още, че са били сплотено семейство. Лопес била най-малката от шест деца. Тя работела в отдел “Човешки ресурси” и ходела редовно на църква.

Лопес беше застреляна от служители на нюйоркската полиция, след като тръгна към тях с два ножа в ръце, отправяйки заплахи. Полицаите

първо използваха електрошок, за да я спрат,

но според експерти телосложението на жената в комбинация с хаотичните ѝ движения били причина той да не сработи. А когато ѝ казали да остави оръжията, тя тръгнала към тях, крещейки: “По-скоро бих ви убила и двамата. Ще ви убия”.

49-годишната жена има три дъщери. Най-малката и най-голямата обаче живеят във Флорида с баща си и от години са в лоши отношения с майка си заради предишните ѝ психични проблеми. Средното дете на Лопес не говори - страда от тежка форма на аутизъм и живее в дом за грижи в Бруклин. Пералта сподели, че сестра му е преживяла и развод. И допълни, че психическото здраве на Лопес е било най-влошено през 2019 г., когато е направила опит за самоубийство. “Тя се хвърли на релсите на гара “Джамайка” в Куийнс. Някой обаче я издърпа”, обясни той. След този инцидент била с натъртване на глезена и шевове на главата. Оттогава обаче променила живота си, като приемала лекарства за биполярно разстройство, и изглеждала добре през последните години.

“Искам да благодаря на служителите на нюйоркската полиция, които се намесиха и предотвратиха ужасяващото нападение да стане още по-лошо”, коментира след нападението кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани.