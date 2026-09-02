Престрелка в Киев между две държавни служби за сигурност, има ранени

Украински медии и очевидци съобщават, че в Деснянския район на столицата Киев е възникнала престрелка между служители от различни служби за сигурност - Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната и Службата за сигурност на Украйна. Всичко това става на фона на масираните руски удари над украинската столица.

Според изданието „Украинска правда" инцидентът може да е свързан с изчезването на член на Руския доброволчески корпус (РОК), който воюва на страната на Украйна и е определен за терористична организация в Русия и е забранен.

Свидетели, живеещи наблизо, съобщиха на украинската служба на BBC за множество изстрели, наранявания и петна от кръв по земята. Полицията затвори няколко близки улици заради престрелката.

„Украинска правда" публикува снимки от мястото на инцидента, показващи наранявания и петна от кръв.

СБУ официално твърди, че е провеждала специална операция и че нейните служители са били нападнати от членове на друго подразделение на Силите за отбрана, без да уточнява кое именно. Главното разузнавателно управление (ГУР) все още не е коментирало ситуацията.

Според „Украинска правда" тези събития са свързани с изчезването на Степан Каплунов, заместник-командир по бойните операции на подразделението на Руския доброволчески корпус. Това подразделение докладва на ГУР.

В сряда сутринта СБУ издаде прессъобщение, в което се казва, че специалната служба „съвместно с Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна е предотвратила терористична атака, която руската ФСБ е подготвяла срещу един от лидерите на руското опозиционно политическо национално движение, пристигнал в Украйна за Деня на независимостта".

Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна издаде подобно изявление, но впоследствие то изчезна от социалните ѝ медии.

Следобед СБУ добави, че като част от предварителното разследване на терористичната атака, която според нейната информация е била организирана от ФСБ, служители на СБУ провеждат разследващи действия за събиране и документиране на доказателства.

Според СБУ „по време на претърсване на един от адресите група лица са извършили въоръжено нападение срещу разследващ екип на СБУ". „Те са се опитали да попречат на разследващите действия и са блокирали преминаването на служителите на реда с колите си", твърди службата за сигурност.

Добавя се, че нападателите са били задържани, а на мястото на инцидента е пристигнало специално звено от Центъра за специални операции „Алфа" на СБУ, „за да предотврати нападението и да гарантира безопасността на участниците в производството", като служителите са използвали оръжие.

Според СБУ някои от оказалите съпротива са били ранени. Някои медии преди това съобщиха за загинали по време на престрелката, но тези съобщения все още не са потвърдени.

В изявлението на СБУ не се посочва изрично, че е ставало дума за въоръжен сблъсък със служители на Главно разузнавателно управление (ГРУ). Службата за сигурност обаче отбеляза, че задържаните нападатели принадлежат към „едно от подразделенията на украинските отбранителни сили". Оръжията и документите им са конфискувани.

Какво казват длъжностните лица

В светлината на настоящата ситуация, ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов (който ръководеше Главното разузнавателно управление преди назначаването си в администрацията на президента) заяви, че Държавното бюро за разследване и Главната прокуратура на Украйна вече разследват ситуацията.

„Но никой няма право да отвлича военнослужещи, да открива огън по улиците на нашите градове или да дава и изпълнява престъпни заповеди безнаказано", каза Буданов пред RBC-Украйна.

Съветникът на президента Дмитрий Литвин съобщи, че Володимир Зеленски е „притиснал" „ръководителите на съответните служби" с искане да „предоставят информация на обществеността, тъй като службите са запазили мълчание".

В отговор на въпрос за евентуална престрелка с участието на Главното разузнавателно управление и служители на СБУ, Литвин също каза, че информация за ситуацията ще бъде оповестена публично.