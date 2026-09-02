Домът на британския премиер даден под наем в сайт за резервации (Обзор)

Само за 20 минути 14 души поискали стая на най-известния адрес във Великобритания

През годините мнозина политици са успели да нарекат резиденцията на британския премиер “Даунинг стрийт 10” свой дом. Това лято за кратко е имало възможност човек да се настани там и без да се налага да спечели избори.

Оказва се, че най-голямата организация за защита на правата на потребителите във Великобритания е успяла да даде под наем емблематичното имение на изпълнителната власт на Острова.

От сдружението Which? направили експеримента, за да проверят как работят защитите срещу измами на популярния сайт за резервации Booking.com, като създадат фалшива обява за наемане на стая на “Даунинг стрийт” 10.

Активистите твърдят, че чрез обявата им държавната резиденция не само е била наета, но и че са успели да направят фалшив отзив за престоя в нея.

Рекламата е била качена на 18 юни, като са били предлагани апартамент и стая в сърцето на Лондон. Към нея е била прикачена и снимка на световноизвестната фасада и черната врата на къщата на британския премиер.

Самата реклама е била активна само 20 минути, но през това време 14 души са поискали да си направят резервация в историческата къща. От Which? приели заявката само на един техен активист, който оставил и фалшив отзив.

“Беше невероятно, че Booking.com ни позволи да отседнем на “Даунинг стрийт” 10 - дома на британския премиер!”, било написано под обявата.

От Which? изпратили до активиста си съобщение в системата на Booking.com, в което го помолили да кликне върху външна връзка, за да потвърди данните си за плащане - нещо, което сайтовете за резервации обикновено блокират, за да предпазят клиентите от измами и изтичане на лична информация.

Представителят на сдружението Рори Блонд заяви, че системите за защита на потребителите на Booking.com са негодни за целта си. По думите му е било абсурдно да обявят под наем най-известния адрес във Великобритания.

От сайта заявиха, че експериментът на Which? не е истинско отражение на защитите, които прилагат. Те посочиха, че обявата не е била активна през двата месеца, в които е била налична. И че именно поради този факт защитите им не са се задействали. В крайна сметка примамливото предложение е било премахнато на 27 август.

