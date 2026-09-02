Бащата на Ива Михайлова: Осъдиха ме за поставяне на бомба без никакви доказателства

Бащата на блокираната в Северна Македония българка Ива Михайлова разказа защо е осъден на 12 години затвор в страната.

По-рано премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва за излежаване на присъдата си.

Михайлов разказа, че предишното управление в РСМ взело бизнеса му и той бил обвинен без доказателства.

"По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бях набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен.

Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек. И затова бях осъден на 12 години затвор в мое отсъствие без никакви доказателства. Казината ми бяха взети в полза на държавата и набързо продадени на лица близки до властта. Зад всичко това стои бившият директор на службата за сигурност в Скопие Сашо Миялков", казва Симеон Михайлов във видео.

Неговата дъщеря продължава да не бъде допускана от властите в Скопие за лечение у нас, след като е подсъдима в Основния съд в град Кочани по обвинение за предизвикване на тежка катастрофа със загинал през октомври миналата година. 23-годишната Ива има българско и македонско гражданство, а нейният случай се превърна в повод за ново политическо и обществено напрежение между София и Скопие.

Нейният баща смята, че делото срещу дъщеря му умишлено е компрометирано с обвинения срещу самия него

Ето какво казва той:

„Вчера получих вътрешна информация, която ме кара да смятам, че след като по делото срещу дъщеря ми Ива няма вече какво да бъде направено, за да бъде убеден съдът във вина, вниманието умишлено беше насочено към мен.

Прокурорът Игорчо Кръстов, който обвинява дъщеря ми за катастрофата, вместо да се съсредоточи върху медицинското ѝ състояние, експертизите, доказателствата и свидетелите, които ясно показват, че

Ива няма вина, избра да насочи вниманието към баща ѝ. А след това с активното участие на Миле Левков - депутат от ДПМНЕ, започнаха публикации и разпространяване на информации за мен в македонските медии и социалните мрежи. Първо беше публикацията на страница „Йован Кукузел", а след това последваха множество публикации във всички техни македонски медии. Във връзка с медийните публикации и съобщенията по мой адрес за това, че имам ефективна присъда от 12 години в Северна Македония, искам да ви кажа следното.

По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бях набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен.

Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек. И затова бях осъден на 12 години затвор в мое отсъствие без никакви доказателства. Казината ми бяха взети в полза на държавата и набързо продадени на лица близки до властта. Зад всичко това стои бившият директор на службата за сигурност в Скопие Сашо Миялков.

Впоследствие, когато властта се смени, прокурорите и съдиите, които ме осъдиха, бяха обект на разследване, съдебни дела, лежаха в затвор заради скалъпени обвинения и дела срещу невинни хора като мен. Това, което ми причиниха на мен, в момента се опитват да причинят и на дъщеря ми. Това е системата на Република Северна Македония. Доверието в съдебната система в Македония е 2% точно поради тази причина.

Благодаря на моята родина България и на всички вас, че ни подкрепяте", каза Симеон Михайлов.