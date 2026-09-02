Откриха тялото на още един от потъналия ферибот край Кипър, жервите вече са 9.

Турският информационен сайт „Хаберлер" се позовава на изявление на премиера на признатата единствено от Турция Севернокипърската турска република (СРСК) Юнал Юстел, който е заявил, че тялото е открито в резултат на продължаващите операции по издирването на общо 20-те изчезнали след преобръщането на кораб в неделя.

„Останките на кораба са били локализирани на около 550 метра дълбочина в резултат на търсенето, извършено с турския спасителен кораб „Алемдар" (Alemdar). От преобърналия се ферибот „Фило Джет" (Filo Jet) бяха спасени 241 души, намерени са телата на осем загинали, а акцията по издирването на останалите 20 изчезнали продължава", е съобщил Юстел пред медията, цитирана от БТА.

Той е посетил близките на изчезналите, които чакат на пристанището в Гирне и ги е информирал за последните развития в спасителната операция, след което е направил изявление пред медиите. По думите му поради голямата дълбочина заснемането и издирвателно-спасителните дейности се извършват при изключително трудни условия, но екипите работят с пълна ангажираност към мисията.

„Мъката ни е голяма и трудно може да се опише. Болката на семействата е и наша болка, тяхното страдание е страдание за всички нас", цитира думите му „Хаберлер".

На фона на трагедията и започналото разследване, министърът на обществените работи и транспорта на СКТР Ерхан Аръклъ е бил освободен от длъжност, информира „Хаберлер", като уточни, че решението за освобождаването на Аръклъ е взето от министър-председателя Юстел. Според официалното съобщение мярката е предприета с цел осигуряване на безпристрастното и прозрачно протичане на разследването.

Пътническият кораб, изпълняващ курсове по линията между пристанище Гирне и турското пристанище Ташуджу в Мерсин, започна да се пълни с вода откъм носа малко след като отплува от Гирне в неделя по обед.

При опита си да се върне обратно в пристанището на Кирения корабът се преобърна. От него първоначално бяха спасени 241 души, намерени бяха телата на осем загинали, а за 20 изчезнали бе започната издирвателна операция.