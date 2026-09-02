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Кая Калас: Опитите за сплашване на Европа ще се провалят, Москва не иска мир

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Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Опитите за сплашване на Европа ще се провалят, а Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Русия.

Това обяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Работим по нови предложения за затягане на прилагането на санкциите и продължаваме с още санкции. Опитите за сплашване на Европа ще се провалят" каза Калас след неформална среща на министрите на външните работи на ЕС в Ирландия.

Калас заяви, че сред министрите има широка подкрепа за продължаване на забраната за издаване на визи в ЕС на бивши руски бойци, както и за въвеждане на по-строги визови ограничения за руски туристи.

Няколко държави отново поставиха и въпроса за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна. По думите на Калас дискусиите по темата ще продължат.

Висшият дипломат на ЕС съобщи още, че държавите членки са поели нови ангажименти за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

"Бяхме доволни да чуем днес съобщенията на държавите членки за осигуряване на противовъздушна отбрана, която толкова дълго искаме", каза Калас, цитирана от БТА.

Тя подчерта, че Москва не е променила военните си цели и че последните руски удари срещу Киев показват, че "Москва не иска мир".

Според Калас ЕС е съсредоточен върху предоставянето на Украйна на необходимите средства за нейната защита. "Чрез заема за подкрепа на Украйна изплатихме първите 8,47 милиарда евро. Одобрени са още 6,1 милиарда евро, включително за противовъздушна отбрана. Но това не е достатъчно", заяви тя.

На въпрос колко ракети-прехващачи ще бъдат предоставени на Украйна, тя заяви, че държавите, които са поели ангажимент, сами ще обявят конкретните количества.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

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