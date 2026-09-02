Тръмп: Унищожихме цялото ново оборудване на Иран

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Американският президент Доналд Тръмп за пореден път обяви, че Иран на практика е победен. Според президентът новото военно оборудване на персите е напълно унищожено. По-рано Тръмп предложи Ормузкия проток да бъде прекръстен на "Протока на Тръмп", защото страната му вече го контролирала.

Американският лидер обяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи "твърде дълго", след най-голямата размяна на огън между Техеран и Вашингтон от юли насам, предаде Ройтерс.

Тръмп каза пред журналисти в Овалния кабинет, че Техеран се е опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили.

Той добави, че Иран е работел и за възстановяване на своитре радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари.

"Унищожихме цялото ново оборудване, което се опитаха да изградят по протежение на Ормузкия проток - отбранително и офанзивно. Снощи имаше много тежка атака и ние сме готови да извършим още една, когато решим", каза още Тръмп, цитиран от БТА.

Американският президент заяви също, че иска да се срещне с руския си колега Владимир Путин, когато са готови да сключат мирно споразумение за Украйна.