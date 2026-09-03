Лавров: Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Германия

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Русия ще закрие културните центрове на института „Гьоте“ в Германия, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

Новината идва като отговор на Германия, която обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи Ройтерс.

Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин, пише БТА.

„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.

По думите му германските културни центрове са продължили да работят „въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна“.

Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.