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Писториус: Победа на Русия в Украйна ще насърчи автократите по света

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Германският министър на отбраната Борис Писториус Снимка: Снимка: Twitter/@Pummelzacke

Германският министър на отбраната Борис Писториус отново предупреди за последиците от евентуална руска военна победа в Украйна, като заяви, че тя би се превърнала в модел за автократите по света, предаде ДПА.

„Ако Русия, ако Владимир Путин спечели тази война, това ще бъде пример за всички автократи по света да кажат: "Какво ме интересуват законът и суверенните права на другите държави?“, заяви Писториус вчера в Брауншвайг.

По думите му подобни лидери биха стигнали до извода, че „няма никой, който да ми се противопостави и да подкрепи онези, които са нападнати“.

Според германския министър на отбраната руският президент е единственият, който би могъл да сложи край на войната, ако пожелае, пише БТА.

„Вместо това той води хибридна война срещу европейските държави и преди всичко срещу Германия“, каза Писториус.

По думите му Германия е сред основните цели, защото подкрепя Украйна. Тази подкрепа не е свързана единствено със свободата и суверенитета на Украйна, а и с предотвратяването на по-широка опасност, подчерта министърът.

Владимир Путин няма да спре, ако успее да превземе Украйна. Той самият го казва отново и отново“, предупреди Писториус.

Изявлението му беше направено ден след като Германия наложи санкции на Русия след неуспешна атака с дрон с прикрепени към него експлозиви срещу летището в Лайпциг. Москва отрича да има каквато и да било връзка с инцидента.

Под хибридна война се разбира съчетаване на военни, икономически, разузнавателни и пропагандни средства, включително кибератаки и кампании за дезинформация, насочени например към въздействие върху общественото мнение преди избори.

Германският министър на отбраната Борис Писториус

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