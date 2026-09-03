Тръмп активно ще агитира за републиканците преди оспорваните междинни избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да води активна кампания в подкрепа на кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори през ноември.

Той планира множество посещения в щати, където се очакват оспорвани надпревари, предаде Ройтерс.

По време на вечеря в Белия дом с републиканци от Конгреса Тръмп изтъкна досегашната си роля в предизборните кампании на партията и обеща натоварена програма през последния месец преди вота, подобна на тази от собствената му президентска кампания през 2024 г.

„Ще бъда с вас на 100% чак до ноември“, каза Тръмп пред присъстващите, сред които бяха и републикански конгресмени от едни от най-оспорваните избирателни райони.

„Всичко се свежда до 35 надпревари. Ще видим дали можем да осигурим победа на всички“, добави той, имайки предвид изборите за Конгреса.

Президентът е изправен пред нисък рейтинг на одобрение на фона на недоволството на избирателите от войната с Иран и продължаващата инфлация. Това поражда тревога сред републиканците, които се опитват да запазят крехките си мнозинства в двете камари на Конгреса на изборите на 3 ноември, посочи БТА.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос, публикувано на 31 август, едва 33% от американците одобряват работата на Тръмп – най-ниското равнище в политическата му кариера и трети пореден месец, в който показателят остава на това ниво.

Войната с Иран наруши световните доставки на петрол, доведе до поскъпване на енергията в САЩ и задълбочи кризата с разходите за живот. Конфликтът навлезе в седмия си месец, без да се очертават непосредствени дипломатически усилия за прекратяването му. През последните дни Вашингтон и Техеран си размениха най-интензивните удари от юли насам, което отново засили опасенията от пълномащабна война.

През последните седмици Тръмп посети Тексас, където участва в събитие за набиране на средства за главния прокурор на щата Кен Пакстън, който се кандидатира за Сената. Президентът води кампания и в Южна Каролина за Дарлийн Греъм, която спечели балотаж на републиканските първични избори и през ноември ще се бори за мястото в Сената на покойния си брат Линдзи Греъм.

„Ще направя много посещения“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. Сред тях ще бъде и предизборна проява в Аляска в подкрепа на действащия сенатор Дан Съливан. Президентът каза още, че ще агитира и за „няколко губернатори“.

„Обичам губернаторите, но се интересуваме от Сената и от Камарата на представителите“, каза Тръмп.

Президентът вече се очаква да говори и в двете вечери на необичайния предизборен конгрес на Републиканската партия следващата седмица. Някои партийни представители свързват разширеното му участие с опасенията, че Националният комитет на републиканците може да изпита затруднения да привлече достатъчно членове и активисти на проявата.