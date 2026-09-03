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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23497546 www.24chasa.bg

Германия: Страните от ЕС издават твърде много туристически визи на руснаци

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Летище СНИМКА: Pixabay

Германското правителство призова европейските си партньори да въведат по-строги ограничения за туристическите пътувания на руски граждани в Европейския съюз, съобщи ДПА.

„Броят на издаваните визи тип С за руски граждани, които искат да почиват в Европейския съюз – е твърде висок“, заяви вчера говорител на германското външно министерство в Берлин.

Той припомни за споразумение от 2022 г. в рамките на ЕС държавите-членки да работят съвместно за намаляване на броя на издаваните краткосрочни визи от този тип. По думите му договореността се прилага „с различна степен на строгост от различните държави“. Целта е в ЕС да могат да влизат единствено лица, които не представляват заплаха, допълни говорителят.

Изявлението идва ден след като германското правителство обвини Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг и обяви ответни мерки.

Говорителят на външното министерство обясни и решението да бъде прекратена дейността на Руския културен институт в Берлин, известен като Руския дом, пише БТА.

„Вече връчихме предизвестието за прекратяване“, каза той. По думите му институтът ще преустанови дейността си в средата на следващата година.

Възможностите му за работа обаче ще бъдат ограничени още преди това, тъй като всички служители, командировани от Русия, ще бъдат задължени да напуснат Германия, заедно със служители на руското генерално консулство в Бон.

Заместник-говорителят на германското правителство Щефен Майер заяви, че Берлин е подготвен за евентуална реакция от страна на Москва на обявените предишния ден мерки.

„Същевременно приемаме, че Кремъл е разбрал вчерашния сигнал ясно и категорично. Тези хибридни атаки не постигат политическата си цел. В крайна сметка Русия вреди единствено на себе си“, каза Майер.

Летище СНИМКА: Pixabay

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