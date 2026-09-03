Алжир ще създаде затвор за наркобарони в една от най-суровите пустини в света

Алжир ще превърне военна казарма в пустинята Танезруфт, един от най-негостоприемните райони на планетата, в затвор с висока степен на сигурност за наркобарони и наркотрафиканти, съобщи президентството на страната, предаде Франс прес.

Решението е взето на заседание на Висшия съвет за сигурност, председателствано от президента Абделмаджид Тебун. Бъдещият затвор ще бъде предназначен за „наркобарони и трафиканти“, се посочва в съобщението на президентството, без да се дават повече подробности.

Властите решиха също да създадат специализирана структура за борба с наркотиците по модела на агенции, действащи в други държави, включително американската Агенция за борба с наркотиците (DEA), пише БТА.

Решението идва на фона на зачестилите предупреждения на алжирските власти за разрастването на наркотрафика в страната, която има близо 46 милиона жители и около 6400 километра сухопътни граници. Според данни на Националната служба за борба с наркотиците и наркоманиите през 2024 г. в Алжир е имало над три милиона зависими от наркотични вещества.

Властите редовно съобщават за големи конфискации. На 21 август те обявиха, че са заловили над 10 милиона капсули прегабалин – психотропно вещество, както и повече от 33 килограма кокаин, което беше представено като рекордна конфискация.

Танезруфт се намира в крайната югозападна част на Алжир, край границата с Мали. Това е почти необитаема пустинна област, където температурите през лятото могат да надхвърлят 50 градуса по Целзий.

Районът е известен с прозвището „страната на жаждата“ и се смята за една от най-отдалечените и сурови части на Сахара.