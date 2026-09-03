Иран атакува Кувейт тази сутрин

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Тази сутрин Кувейт стана обект на иранска атака с ракети и дронове, заяви кувейтската армия, цитирана от Франс прес.

"Противовъздушната отбрана на Кувейт понастоящем прехваща вражески нападения с ракети и дронове", се казва в изявление на армията в социалната платформа "Екс".

"В отговор на престъпленията, извършени от Америка срещу народа на Иран, американски бази в Кувейт са атакувани с ракети и дронове", потвърди малко по-късно в "Екс" иранската държавна телевизия.

Конфликтът в Близкия изток се активизира отново в неделя, като по този начин бе сложен край на близък един месец относително спокойствие. Вчера иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция атакува няколко бази в Близкия изток, използвани от американската армия, включително в Кувейт, пише БТА.