Гърция готви сериозни промени за жилищните сгради и имотите, отдавани чрез Airbnb

Сериозни промени в правилата за краткосрочно отдаване на имоти подготвя гръцкото Министерство на правосъдието. Предвижда се апартамент да може да бъде включен в платформа като Airbnb само със съгласието на 51% от собствениците в сградата.

Същото мнозинство ще бъде необходимо за решения, свързани с ремонти, поддръжка и енергийно обновяване. Предлага се също ускорено събиране на неплатени такси за общите части, задължителен резервен фонд и застраховка на сградата, както и възможност големи апартаменти да бъдат разделяни на две самостоятелни жилища.

Промените все още се подготвят и не са влезли в сила.

Към момента за отдаването на апартамент чрез Airbnb не се изисква общо законово одобрение от 51% от собствениците. От значение обаче е правилникът на конкретната етажна собственост, който може да съдържа ограничения или забрана за подобна дейност.

Вече действат сериозни санкции за нарушения на правилата за краткосрочно настаняване. При липса на регистрационен номер АМА глобата е 50% от брутните приходи за съответната година, но не по-малко от 5000 евро. За неподадена или невярна декларация санкцията е равна на двойния размер на наема, а при закъсняло подаване е 100 евро.

Имотите трябва да отговарят и на изисквания за безопасност, сред които застраховка „Гражданска отговорност", пожарогасители, детектори за дим, електрическа защита, обозначени аварийни изходи, аптечка и необходимите сертификати. При нарушение или отказ да бъде допусната проверка се налага глоба от 5000 евро. При повторно нарушение тя нараства на 10 000, а при следващо на 20 000 евро.

От 1 юли до 31 декември 2026 г. е забранена и първоначалната регистрация на нови имоти за краткосрочен наем в Първи район на община Солун. За нарушение е предвидена глоба в размер на 50% от получения доход, но не по-малко от 20 000 евро.