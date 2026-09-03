241 000 шофьори на Uber съдят компанията, не искат AI да определя заплатите им

Около 241 000 шофьори на Uber от Великобритания, Нидерландия и други европейски държави започват съдебна битка срещу компанията заради начина, по който алгоритмите ѝ с изкуствен интелект определят възнаграждението им и разпределят поръчките. Колективният иск е внесен в съда в Амстердам и може да има сериозни последици за начина, по който ИИ се използва за определяне на заплащането на работещи. Шофьорите претендират и за компенсации, които потенциално могат да достигнат милиарди евро, информира ITV News.

Делото е подкрепено от организацията Worker Info Exchange International, която обвинява Uber, че използва лични данни и анализ на поведението на отделните шофьори, за да прогнозира какво е най-ниското възнаграждение, за което те биха приели дадено пътуване.

Според твърденията в иска системата следи историята на всеки водач – какви курсове приема или отказва, кога и къде работи – и използва тази информация, за да прогнозира бъдещото му поведение. Така двама шофьори могат да получат различни предложения за едно и също пътуване, ако алгоритъмът прецени, че единият е по-склонен да приема по-ниско заплащане.

Шофьорите твърдят, че тази практика е довела до значително намаляване на доходите им. Според Worker Info Exchange изследване на Оксфордския университет показва, че 82% от шофьорите на Uber във Великобритания печелят по-малко на час след въвеждането на динамичното заплащане. Организацията изчислява, че британските шофьори са загубили между 8 и 16% от доходите си през последната година.

Спорът е свързан с т.нар. Up Front Pricing – система, при която Uber определя цената и възнаграждението в реално време чрез алгоритми. Преди въвеждането ѝ моделът е бил по-лесен за проследяване: базова тарифа плюс фиксирани ставки за време и разстояние, като Uber е задържал 25% комисиона.

При новата система се вземат предвид множество фактори – търсенето и предлагането, трафикът, метеорологичните условия и характеристиките на конкретното пътуване. Пълната формула, по която се изчислява сумата, обаче не е публично известна.

Именно тук е един от основните спорове по делото. Според шофьорите алгоритъмът не просто определя колко струва дадено пътуване, а може да изчислява и колко е минималната сума, която конкретният водач би приел. Това според тях представлява използване на профилиране и лични данни за автоматизирано вземане на решения, които пряко влияят върху доходите им.

Worker Info Exchange твърди още, че личните данни на шофьорите са използвани за обучение на алгоритмите без необходимото съгласие. Организацията настоява съдът да обяви практиките на Uber за незаконни, да задължи компанията да ги прекрати и да присъди обезщетения за финансовите и неимуществените вреди.

От Uber отхвърлят обвиненията. Компанията заявява, че динамичното ценообразуване се основава на информация за конкретното пътуване, а не на индивидуалното поведение на шофьорите. В собственото си описание на автоматизираните процеси Uber посочва, че при определянето на възнаграждението се използват фактори като условията на движение, търсенето, дестинацията, допълнителните такси и промоциите.

Делото идва на фона на засиления европейски контрол върху използването на алгоритми при управлението на работещи. Само преди дни нидерландският регулатор за защита на личните данни наложи на Uber глоба от близо 825 млн. евро заради автоматизирано деактивиране на акаунти на шофьори без достатъчно уведомяване и човешки контрол. Uber заяви, че ще обжалва санкцията.