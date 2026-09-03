Трима са ранени в престрелката между две украински служби. Зеленски: Абсолютно срамно

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Трима са пострадали при престрелката между двете украински разузнавателни служби - СБУ и ГУР. Украинският президент определи инцидента като "абсолютно срамен".

СБУ е службата за вътрешна сигурност на Украйна, докато ГУР е нейният аналог във въоръжените сили и освен това извършва военни дейности и специални операции.

Според съобщенията престрелката е възникнала, след като СБУ е задържала лидер на антикремълска руска единица, която се сражава за Украйна под надзора на ГУР, пише "Гардиън".

Украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията като „абсолютно срамна" и призова прокуратурата и разследващите органи да се заемат със случая, както и уволни висш офицер от СБУ.

„Тук, в Украйна, стрелбата е допустима само срещу руските окупатори в защита на Украйна", заяви Зеленски.