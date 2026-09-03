Израел иска помощ от Тръмп за изселване на палестинците от Газа

Министърът на отбраната на Израел заяви, че страната му търси подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп за одобряване на планове за изселване на палестинците от Ивицата Газа – действие, което широко е осъждано като потенциално военно престъпление.

Израел Кац заяви, че „в крайна сметка няма реално решение за Газа без това преселване" по време на конференция, организирана от израелския новинарски сайт Ynet и вестник Yedioth Ahronoth. По думите му израелското правителство е „организирано и подготвено да ги изведе по море, по въздух, по всеки възможен начин".

В началото на 2025 г. Тръмп обсъди идеята САЩ да поемат контрола над Ивицата Газа, което би включвало отстраняването на палестинците от територията. Впоследствие той се оттегли от тази идея. Планът за мир от 20 точки, изготвен от Белия дом миналата година, не предвиждаше депортиране на палестинците – действие, което широко би било възприето като етническо прочистване, пише "Гардиън".

Кац заяви в сряда, че според него американската подкрепа може да промени регионалните нагласи и да насърчи принудителното преселване на палестинците от Газа. Той посочи, че одобрението на Тръмп е от решаващо значение, за да бъдат убедени съседните държави да приемат палестински бежанци.

„Всяка държава, която е готова да ги приеме, иска американска подкрепа", каза той. „Тръмп не е отменил това към момента. Той го е замразил", добави Кац.

Белият дом не отговори веднага на дали Тръмп продължава да обсъжда предложенията на Израел за принудително обезлюдяване на Ивицата Газа.

Кац посочи по-специално Египет, който според него е настоявал пред Вашингтон да се противопостави на принудителното извеждане на палестинското население.

„Това не е отменено", заяви той. „Обсъжда се постоянно, включително и сега, и мисля, че в крайна сметка няма друго решение, което да е в интерес на всички."

Изказванията му идват в разгара на предизборна кампания в Израел, в която премиерът Бенямин Нетаняху и неговите десни съюзници се опитват да привлекат избирателите с призиви за по-агресивни мерки срещу палестинците.

Някои от тях са откровено провокативни и жестоки. Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува в X видеозапис от женски затвор, за чиито тежки условия заяви, че носи отговорност.

Когато една от затворничките му каза, че не получават медицинска помощ, не могат да се къпят и не им се предоставят чисти дрехи, Бен-Гвир заяви: „Добрите условия в затворите приключиха. Това е сегашната ситуация и аз нося пряка отговорност за всичко. Доволен съм от тези условия."

В сряда Нетаняху посети израелски военен пост в близост до жълтата линия в Ивицата Газа. Израел заяви, че няма да се оттегли от тази линия, докато „Хамас" не се разоръжи, въпреки призивите за поетапно изтегляне, което да улесни скорошното примирие с групировката.

„Ние контролираме територията и оставаме на тази линия", заяви Нетаняху. „Правим всичко възможно, за да постигнем целта си – разоръжаване на „Хамас" и демилитаризация на Газа. Ивицата вече няма да представлява заплаха за Израел."