2500 души поискаха оставката на новото словенско правителство

Около 2500 души протестираха снощи срещу правителството на на словенския парламент в Любляна. Това е първият протест откакто дясноцентристкото правителство на Янез Янша встъпи в длъжност през юни, съобщи словенското издание "Словения таймс".

Събитието беше организирано от инициативата „Гласът на народа“, обединяваща над 100 неправителствени организации и няколко хиляди души, които бяха начело на антиправителствени протести с велосипеди при предишното правителство на Янша през 2020-22 г.

Протестиращите обвиниха коалицията на Янша, че разрушава социалната държава и системите за обществено здравеопазване, като същевременно разчита на политическата подкрепа на партията "Ресница", която не е част от управляващата коалиция. Те виждат премиера като „симптом“ на управляваща коалиция, измъчвана от „остра корупция, алчност и необуздана жажда за власт“, пише БТА.

На митинга, на който бяха развяти палестински знамена и транспаранти, призоваващи за оставката на четвъртото правителство на Янша, беше прочетена петиция, призоваваща и за оставката на депутата от "Ресница" Борис Миич и за частични избори, за която се твърди, че е събрала над 15 000 подписа. Според протестиращите Миич е "корумпиран измамник с фалшива диплома" и е символ на "цялата корумпирана коалиция".

Демонстрантите симулираха арест, като отнесоха символично изображение на Миич в картонена полицейска кола.

Няколко опозиционни фигури, включително ръководството на "Левица", присъстваха на протеста.

Спорът около Миич е съсредоточен върху бившата му строителна фирма „Прогрос“, която дължи десетки хиляди евро на работниците и държавата поради проблеми с ликвидността, припомня "Словения таймс". Миич, който е обвинен и във фалшифициране на образователните си документи, впоследствие прехвърли собствеността на силно задлъжнялата компания на Рок Снежич - противоречив данъчен консултант. След това Снежич преименува фирмата и промени регистрираната ѝ основна дейност на развъждане на камили.

Площадът на Републиката пред парламента в Любляна е символично място, където се провеждат антиправителствени протести още преди страната да получи независимост. При предишното лявоцентристко правителство там се проведоха серия от протести от пенсионерско движение, водено от бивш член на "Словенската демократическа партия" на Янша. Към тези протести се присъедини и тогавашната опозиция.