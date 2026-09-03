Арестуваха двама българи за атентат с коктейл "Молотов" в Мюнхен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Rohde & Schwarz има дъщерно дружество в България, което според компанията работи у нас от над 30 години

Двама българи са били задържани късно вечерта в сряда срещу четвъртък в Мюнхен. Те са заподозрени в опит за палеж пред сградата на компанията Rohde & Schwarz.

Задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 - и двамата са български граждани, съобщиха немските издания Br24 и Merkur.

Около полунощ от кола са били изхвърлени коктейли "Молотов" пред сградата на компанията. Един от тях се е запалил до строителни контейнери, а свидетел се обадил на 112.

Пожарната е успяла да потуши пожара и са нанесени само материални щети. В близост обаче полицията е открила още едно запалително устройство. Районът е бил отцепен и то е било обезвредено.

Българите са задържани малко по-късно на бензиностанция в района. Все още няма информация относно евентуален мотив или предистория. Тепърва предстои разследване.

Rohde & Schwarz е германска технологична компания със седалище в Мюнхен, призната в цял свят като един от лидерите в производството на електронно оборудване за изпитване и измерване, радиокомуникации, киберсигурност и радиолокация.

Компанията е дългогодишен доставчик на германските въоръжени сили, държавни институции и отбранителната индустрия. Компанията разработва комуникационни системи за военни цели, както и технологии за SIGINT - разузнаване чрез прихващане и анализ на сигнали.

Rohde & Schwarz има дъщерно дружество в България, което според компанията работи у нас от над 30 години. То предлага решения за телекомуникации, автомобилната индустрия, критична инфраструктура, авиация и отбрана, мрежова сигурност и киберсигурност.

През 2021 г. неизвестни лица подпалиха електропровод, лежащ открит в строителна яма близо до Rohde & Schwarz. Извършителят тогава остана неразкрит. Саботажът причини прекъсване на електрозахранването, засегнало 20 000 домакинства в източен Мюнхен, но според самата компания това не е повлияло на дейността ѝ.