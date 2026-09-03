Тръмп обсъдил с висши съветници дали да не обяви край на войната с Иран

Той смята, че поддържането на силен икономически натиск ще принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да обяви войната с Иран за приключила, въпреки че Пентагонът тихомълком удължава разполагането на американски военни в Близкия изток, съобщи в сряда „Уолстрийт джърнъл".

Според изданието Тръмп е обсъждал със свои високопоставени съветници „дали да обяви войната с Иран за приключила".

Тръмп смята, че поддържането на силен икономически натиск в крайна сметка ще принуди Техеран или да се откаже от ядрената си програма, или режимът да се срине.

Миналата седмица САЩ започна операция „Икономически изгнаник" (Operation Economic Outcast), насочена към ключови икономически източници на приходи за Иран, включително петрола, корабоплаването, авиацията, златото, технологичния сектор и дигиталните активи, пише turkiyetoday.

Въпреки обсъжданията на президента Пентагонът удължава разполагането на американски военни сили в региона, което е знак, че конфликтът може да продължи „до дълбоко в следващата година", съобщава изданието.

Американската армия поддържа около 50 000 военнослужещи и 19 военни кораба в региона, включително два самолетоносача и 13 ескадрени миноносеца с управляеми ракети. Целта е да се осигури на Тръмп оперативна „гъвкавост".

В сряда Тръмп заяви, че САЩ се противопоставят на Иран, за да защитят Израел, Близкия изток и западните държави от потенциални атаки.

„Правим го, за да помогнем на Близкия изток. Правим го, за да помогнем на Израел. Правим го, за да помогнем на самите себе си, защото след като унищожат Израел, което с голямо удоволствие биха направили, а след това и Близкия изток, ще се насочат към Европа и към някои от нашите градове", каза Тръмп. Той заяви, че САЩ „се справят много добре с Иран". По-рано държавният глава успокои израелската общественост заради последната ескалация в отношенията с Техеран.

„Израел не трябва да се тревожи. Знаете ли защо? Защото аз съм президентът и ще се погрижа за Израел", заяви той пред израелската телевизия KAN. Изявленията му бяха направени на фона на ново изостряне на конфликта, което сложи край на приблизително едномесечно затишие в бойните действия.

През уикенда САЩ нанесоха удари по ракетни установки на иранския остров Ларак. В отговор Техеран изстреля ракети към Йордания и Обединените арабски емирства. Изявленията на Тръмп са част от по-широката му публична позиция, с която той поема лична отговорност за сигурността на Израел и представя американската подкрепа за Тел Авив не само като дългогодишен съюзнически ангажимент, но и като лична гаранция.

„Без мен нямаше да има Израел", е казвал неколкократно Тръмп. Междувременно специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е разговарял със съветника по националната сигурност на Обединените арабски емирства за координиране на нова икономическа офанзива срещу Техеран. Той се е срещнал с шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, брат на президента на ОАЕ и заместник-управител на Абу Даби, на италианския остров Сардиния. Белият дом не е коментирал срещата.

Тя се състоя дни след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви операция „Икономически изгнаник" – стратегия, целяща да прекъсне всички финансови канали, чрез които Техеран получава средства. В деня на срещата Министерството на финансите на САЩ предприе действия за изключване от американската финансова система на базираните в ОАЕ клонове на египетската Banque Misr заради връзките им с Иран.