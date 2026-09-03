Русия е свалила 416 украински дрона тази нощ

Тази нощ Русия е свалила 416 украински дрона над различни части от страната както и над акваторията на Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 2 септември тази година до 08:00 часа московско време на 3 септември тази година дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 416 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Брянска, Белгородска, Калужка, Тверска, Смоленска, Курска, Орловска, Тулска, Воронежка, Липецка, Тамбовска, Ростовска, Волгоградска и Пензенска област, както и над Московския регион, (. . .) и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров, пише БТА.