Все още няма следа от екипажа на потъналия кораб край Истанбул

След сблъсъка на двата турски товарни кораба в Мраморно море в сряда, при който единият от тях, „Тугбрек имамоглу“ (Tuğberk İmamoğlu), потъна, все още няма следа от 10-членния екипаж, съобщи информационният сайт „Хабер тюрк“, като се позовава на изявление на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралолу.

За тежкия инцидент, станал на 18 морски мили от бреговете на Силиври, министърът каза още, че сигнал за аварийна тревога е получен автоматично в 03:26 часа, но корабът, превозващ стоманени рулони и строителна арматура, е потънал изключително бързо, за около 11 минути, на дълбочина около 800–900 метра. Уралоглу заяви, че спасително-издирвателните операции продължават.

Според министъра 10-те членове на екипажа на потъналия кораб са турски граждани. Спасителните екипи са открили намерени във водата празни спасителни лодки и пояси, но все още няма следа от екипажа.

Колкото до танкера „Алсу“ (ALSU), той е бил празен и по него няма видими сериозни щети или данни за пострадали от екипажа.

Откритите записи от радиокомуникацията след инцидента показват, че капитаните на двата кораба са разговаряли помежду си непосредствено преди сблъсъка и са се опитали да маневрират, за да избегнат удара, но поради тежкия товар „Tuğberk İmamoğlu“ бързо е загубил равновесие и се е преобърнал след сблъсъка, допълва информацията „Хабер тюрк“.

В изявление на собственика на потъналия кораб „Имамоглу Денизджилик“ (İmamoğlu Denizcilik), цитирано от медията, се посочва, че въз основа на наличните първоначални данни и навигационните записи, корабът се е движил по определената му навигационна линия в рамките на системата за разделяне на трафика в Мраморно море и в съответствие с действащите международни правила за плаване и предотвратяване на сблъсъци, като на борда не е имало никакви технически неизправности или проблеми, които биха могли да доведат до инцидента, пише БТА.

„Преди инцидента капитанът на кораба ни е установил радиовръзка с „Алсу“, като ясно е съобщил, че насрещният кораб навлиза в зоната на плаване на нашия кораб, и е отправил необходимото предупреждение. Въпреки това, според първоначалните ни констатации, в резултат на маневрите на „Алсу“ е настъпил сблъсък и корабът ни е потънал за кратко време.“ се казва още в цитирания текст.

В допълнение се казва още, че спасителните операции са стартирани незабавно от съответните държавни институции след инцидента и продължават с участието на всички заинтересовани служби, а компанията също следи отблизо предприетите действия в пълно сътрудничество с компетентните органи.

„На този етап най-големият ни приоритет и надежда е да се свържем възможно най-скоро с 10-те моряци, които работеха на кораба ни. Всичките ни мисли и молитви са с нашите моряци и техните скъпи семейства (...) Поради този изключително тъжен инцидент споделяме болката, която изпитват нашите колеги и техните семейства, и заявяваме, че сме до тях с всички наши възможности. Обществеността ще бъде допълнително информирана за развитието на ситуацията“, казва още корабособственикът.

Изданието цитира и министъра на правосъдието Акън Гюрлек, който казва, че необходимите съдебни процедури се провеждат с голямо внимание. „Надяваме се, че целият ни екипаж ще бъде открит жив и здрав в най-кратък срок", допълва той.

По данни от прокуратурата в Силиври веднага след инцидента е започнала официално съдебно разследване по случая. За спасителната операция са мобилизирани над 14 плавателни съда, хеликоптер, дрон и военни кораби на турските ВМС, оборудвани за дълбоководно гмуркане, допълва изданието.