Турски военни унищожиха подозрителни предмети и части от дронове в Черно море

Подозрителни предмети, засечени в различни райони на Черно море, за които се предполага, че са дронове или безпилотни морски апарати камикадзе, са били унищожени от турски екипи за подводна отбрана, съобщи вестник „Джумхуриет“ позовавайки се на съобщение от министерството на отбраната.

Министерството е заявило, че разузнавателните и наблюдателните дейности срещу заплахата от дрейфуващи мини в Черно море продължават в режим 24/7, а съмнителните предмети, установени в различни райони и оценени като възможни дронове или безпилотни морски съдове, са били обезвредени успешно.

В изявлението на министерството се посочва, че разузнавателните и наблюдателните операции в Черно море се извършват без прекъсване от кораби и средства на морската авиация към командването на ВМС, пише БТА.

В съобщението се отбелязва още, че на намерените в морето съмнителни предмети в районите на Карадениз Ерегли, Сакария Карасу, Истанбул Карабурун, пристана до Тюркели Демир и Чаталджа е извършен компетентен анализ е било преценено, че може те да са дронове или безпилотни морски съдове камикадзе, затова е предприето тяхното унищожаване