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Фериботната връзка между Румъния и Украйна е възстановена

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Ферибот. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Румънската брегова охрана съобщи днес, че фериботната връзка през река Дунав между Исакча (Румъния) и Орливка (Украйна) е възобновена от сряда вечерта, предаде агенция Аджерпрес.

Граничният пункт бе временно затворен, а движението бе преустановено след руски атаки с дронове в нощта срещу вторник, при които бяха нанесени щети на територията на граничен пункт Орливка и избухнаха пожари.

Румънската брегова охрана съобщи днес, че преминаването през ГКПП Исакча-Орливка вече се осъществява без ограничения.

От началото на войната на Русия срещу Украйна този граничен пункт е бил разрушаван четири пъти след руски атаки с дронове, сочат данни на украинския оператор на пункта, отбелязва БТА..

ГКПП Исакча-Орливка е предпочитан от пътници, които преминават транзитно през Румъния към Украйна и често е натоварен от румънската страна на границата, тъй като е най-краткият път към Украйна, отбелязва Аджерпрес.

Ферибот. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

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