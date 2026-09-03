Полицейски доклад потвърди намеса на Мароко в мигрантската криза в Сеута

Според доклада марокански агенти са помогнали за организирането на масовото влизане на мигранти в испанския анклав

Испанският премиер Педро Санчес е подложен на силен политически натиск след като нов доклад потвърди, че Мароко е участвало в организирането на масовото нахлуване на около 72 000 мигранти в испанския анклав Сеута. Документът поставя под въпрос твърденията на правителството, че Рабат няма отношение към кризата, и засилва исканията за оставки и предсрочни избори, пише европейското издание "Политико".

На заседанието на испанския парламент в четвъртък министър-председателят беше поставен под обстрел заради новите твърдения относно огромната мигрантска криза. Опозицията е набрала смелост, а партньорите му в управляващата коалиция все повече губят доверие в него. Те се възползват от полицейски доклад, според който Мароко е изиграло пряка роля в пристигането на 72 000 мигранти в автономния град в Северна Африка миналия месец. Докладът рязко повиши залозите за Санчес. На фона на намаляващото доверие към премиера депутатите настояват да разберат как испанските служби за сигурност не са успели да засекат враждебна операция на уж близък съюзник — и дали правителството не е знаело повече за ролята на Мароко, отколкото е признало досега.

„Това не беше спонтанно миграционно движение, а операция, която започна в Мароко и беше ръководена и координирана от Мароко", заяви лидерът на дясноцентристката Народна партия Алберто Нунес Фейхоо на митинг в Сеута в сряда.

„Правителството знаеше и прикри истината", добави той, призовавайки за предсрочни избори. „Излъгаха ни в очите."

Непосредствено след миграционния наплив Санчес го определи като „атака срещу териториалната цялост на Испания", но категорично заяви, че Рабат няма нищо общо с него.

В понеделник той отново защити тази позиция, уверявайки обществеността, че не е получил „никаква информация от испанските сили за сигурност или разузнавателните служби, която да поставя под съмнение действията на мароканските власти". Вместо това той обвини Русия, Израел и „международна крайнодясна групировка" в организирането на операцията.

Според полицейския доклад обаче, за който първо съобщи испанският вестник El Español, марокански агенти са помогнали за организирането на масовото влизане на мигранти в испанския анклав. По-късно El País публикува страница от документа със снимки, на които се виждат хора, за които се предполага, че са униформени марокански служители по сигурността, насочващи групи мигранти към плажа, откъдето те са могли да преминат в Сеута.

Докладът е изготвен по поръчка на съдия, разследващ миграционния наплив, от Националния център за имиграция и граници — специализирано разузнавателно звено към испанската Национална полиция. В писмо до директора на Националната полиция Франсиско Пардо в сряда министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че не е знаел за съществуването на доклада, и изрази раздразнение, че съдържанието му не е било споделено с висшите представители на властта, събрани за управление на кризата.

Министърът на правосъдието и президентските въпроси Феликс Боланьос заяви, че правителството е научило за документа едва от медиите и отказа да го коментира, докато той не бъде надлежно разгледан.

Докладът усложнява усилията на правителството да избегне пряк сблъсък с Рабат, чиято помощ е необходима както за връщането на незаконно пребиваващите мигранти, така и за предотвратяването на нови миграционни напливи. В понеделник Санчес заяви, че кризата „може да бъде разрешена единствено чрез сътрудничество" и че „показването на недоверие към Мароко само ще влоши ситуацията".

Докладът превърна парламентарното изслушване в четвъртък в далеч по-сериозно политическо изпитание за Санчес. Евродепутатът от крайнодясната партия „Вокс" Хорхе Буксаде призова в сряда испанския парламент да приложи член 102 от Конституцията, който при определени обстоятелства предвижда наказателно производство срещу членове на правителството.

„Това беше инвазия на нашата територия, акт на хибридна война, организиран от Мароко", заяви той. „А този доклад показва, че правителството е знаело предварително и не е направило нищо, за да го спре", казва той. Искания за поемане на отговорност вече идват и от собствената управляваща коалиция на Санчес.

Малкият партньор в правителството — „Сумар" — отдавна поставя под въпрос ролята на Рабат в кризата. В сряда една от партиите в коалицията поиска вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка, който винаги е обяснявал миграционния наплив с дейността на мафиите за трафик на хора, да подаде оставка, ако информацията в полицейския доклад се окаже вярна.

„В Мароко не помръдва и листо, без правителството да знае за това, а между 70 000 и 80 000 души не могат да се придвижат масово към границата на Сеута с камиони или пеша, без това да бъде засечено", заяви Антонио Майо, координатор на партията „Обединена левица", която е част от „Сумар". „Участието на мароканското правителство в кризата е очевидно."

Очаква се парламентарните партньори на правителството, сред които Републиканската левица на Каталуния и Баската националистическа партия, да подложат Санчес на сериозен разпит относно това кой какво е знаел и кога. Това може да покаже колко малко политическо пространство е останало на премиера в условията на все по-нестабилната управляваща коалиция.

Политическата изолация на Санчес се прояви и по улиците на Испания в сряда вечерта. Десетки хиляди демонстранти участваха в национални протести срещу ситуацията в Сеута. Прояви се проведоха в над 260 града, като десетки социалистически кметове се противопоставиха на указанията на партийното ръководство и се включиха в митингите в подкрепа на анклава.

Техният бунт подчертава трудностите на Санчес да налага партийна дисциплина сред местните политици, които все по-често го възприемат като политическа тежест. На фона на предстоящите местни и регионални избори през май догодина протестите са ясен знак за нестабилните позиции на премиера в навечерието на решаваща политическа година.